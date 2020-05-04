04.05.2020, Киев, Игорь Петров
 
Белоруссия, Литва, Общество, Политика, Россия, Скандал, Энергетика
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Литва дважды теряет на противодействии Белорусской АЭС


Строительство Белорусской АЭС открывает перед расположенной в соседней Литве Круонисской ГАЭС возможности оказывать услуги балансировки, и такое трансграничное сотрудничество в области энергетики уже отработали Швейцария и Франция.

Вместо этого Литва, сама потерявшая Игналинскую АЭС, требует свернуть строительство Белорусской АЭС.

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Об этом в беседе на канале «Капитал» заявил эксперт по энергетическим вопросам Борис Марцинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Расстояние от строящейся Белорусской АЭС до Круонисской ГАЭС меньше, чем было расстояние между Круонисской ГАЭС и Игналинской АЭС. Те гидроагрегаты, которые там уже за стоят, позволяют совершенно спокойно регулировать Белорусскую АЭС.

Вместо того чтобы договариваться о том режиме, который Швейцария и Франция отработали и хорошо чувствуют, Литва кричит – давайте не будем строить Белорусскую АЭС.

Страна, которая на 70 процентов зависит от импорта электроэнергии, которая может получить надежнейшего клиента, который за регулировку даст любые скидки – вместо этого кричит о том, что давайте закроем Белорусскую АЭС», – недоумевает Борис Марцинкевич.

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