Литва дважды теряет на противодействии Белорусской АЭС

04.05.2020, Киев, Игорь Петров

Строительство Белорусской АЭС открывает перед расположенной в соседней Литве Круонисской ГАЭС возможности оказывать услуги балансировки, и такое трансграничное сотрудничество в области энергетики уже отработали Швейцария и Франция.

Вместо этого Литва, сама потерявшая Игналинскую АЭС, требует свернуть строительство Белорусской АЭС.

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Об этом в беседе на канале «Капитал» заявил эксперт по энергетическим вопросам Борис Марцинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Расстояние от строящейся Белорусской АЭС до Круонисской ГАЭС меньше, чем было расстояние между Круонисской ГАЭС и Игналинской АЭС. Те гидроагрегаты, которые там уже за стоят, позволяют совершенно спокойно регулировать Белорусскую АЭС.

Вместо того чтобы договариваться о том режиме, который Швейцария и Франция отработали и хорошо чувствуют, Литва кричит – давайте не будем строить Белорусскую АЭС.

Страна, которая на 70 процентов зависит от импорта электроэнергии, которая может получить надежнейшего клиента, который за регулировку даст любые скидки – вместо этого кричит о том, что давайте закроем Белорусскую АЭС», – недоумевает Борис Марцинкевич.