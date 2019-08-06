Литва готова в одностороннем порядке не признавать российские паспорта на Донбассе

06.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Литва выступает за то, чтобы российские паспорта, которые по упрощенной процедуре выдаются жителям Донбасса, не признавались на уровне ЕС, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этой позиции Вильнюса литовское внешнеполитическое ведомство сообщило Балтийской службе новостей.

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“В настоящее время в Брюсселе со странами — членами сообщества и ответственными инстанциями Евросоюза ведутся переговоры о том, как технически претворить в жизнь координированную политику ЕС по непризнанию этих паспортов”, — говорится в сообщении.

Как отметило МИД, если к общему мнению прийти не удастся, можно будет использовать односторонние меры.

Еще в конце апреля дипведомство Литвы призвало международное сообщество не признавать эти документы РФ, которые якобы выдаются незаконно, и последовательно усиливать санкции против России за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как вчера сообщал ПолитНавигатор, МИД Эстонии заявил, что не признает паспорта РФ, выданные жителям Донецкой и Луганской областей с 24 апреля 2019 года, если владельцы этих документов ранее не были гражданами России.