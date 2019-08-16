Литва и Латвия поссорились из-за Белоруссии

16.08.2019, Москва, Елена Острякова

Латвия будет покупать электроэнергию не через Литву, а через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Это связано с тем, что Литва хочет заблокировать торговлю электроэнергией после запуска Белоруссией АЭС, построенной на кредитные средства РФ.

Об этом со ссылкой Министерство экономики Латвии сообщает белорусский сайт «Чеснок», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Президент Литвы Гитанас Науседа высказал сожаление о решении Латвии, но признаёт, что этот шаг не был неожиданным.

«Решение латышей – это политическое решение. Сильно ли это удивило? Пожалуй, нет», – приводит слова Науседы сайт Delfi.

Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев считает, что в результате решения Латвии бизнесмены Литвы получат возможность покупать «вредное» белорусское электричество.

«Что же делать Литве, когда после запуска БелАЭС и импорта электроэнергии со станции Латвия станет «электрическим хабом»? Если литовская компания захочет купить электричество у латвийского трейдера, она это сделает. Потому что юридически это запретить практически невозможно. Литовские политики будут давить на соседей, взывая к так называемой идее «балтийского единства», но я сомневаюсь, что Латвии это нужно», — цитирует эксперта RuBaltic.Ru.

Первый энергоблок атомной станции в Островце запустят в декабре этого года.

Предполагается, что она будет вырабатывать 18 млрд кВт/ч электроэнергии ежегодно. финансовую и техническую поддержку проекту оказывает Россия: она выделила кредит на строительство, направила специалистов и готова утилизировать отработанное топливо. При этом Литва постоянно раздувает скандал вокруг БелАЭС, утверждая, что станция несет экологическую опасность.