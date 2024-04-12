Литва и Польша дипломатично послали Украину с «Пэтриотами» к США

У поляков и литовцев нет систем ПВО «Пэтриот», которые они могли бы передать Украине. Всё, что находится на территории этих стран, – собственность США или других союзников.

Об этом говорили президенты Литвы и Польши на встрече с представителем Украины Владимиром Зеленским в рамках «саммита Триморья» в Вильнюсе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глав государств спросили, почему ЕС, у которого есть около 100 систем «Пэтриот», не передаст Украине хотя бы 7 штук.

«У нас был договор с Нидерландами, что одна батарея «Пэтриот» будет временно развёрнута в Литве для тренировок этим летом, это было воплощено по принципу ротации в ПВО, который был принят на Вильнюсском саммите в прошлом году. Мы передавали системы NASAMS для Украины, мы работали в Норвегии с этим вопросом, и мы готовы передать всё, что у нас есть, и постоянно это делаем. Откровенно говоря, всё сложнее и сложнее находить то, что передать, потому что у нас заканчиваются средства, поэтому мы вкладывались финансово к другим инициативам. Мы внесли 35 миллионов евро в чешской инициативе относительно закупок боеприпасов в третьих странах, поверьте, мы делаем всё, что в наших силах. Но не всё зависит от нас. Всё зависит от политической воли стран, у которых есть «Пэтриот», – отбрехивался президент Литвы Гитанас Науседа.

Его польский коллега Анджей Дуда также сказал, что ничего не знает, системы ПВО американские, и вообще полякам и самим угрожают российские ракеты.

«У Польши сейчас нет систем ПВО «Пэтриот», мы только начинаем устанавливать эти системы в Польше. Мы только начинаем устанавливать эти системы, у нас нет сейчас возможности передать, даже если бы мы хотели. Конечно, есть развёрнутые в Польше батареи «Пэтриот», однако эти системы были развёрнуты армией США. Также у нас есть системы, развёрнутые британскими вооружёнными силами, это британские системы, они иного типа. Однако напомню, что из всех стран-соседей Украины, которая подверглась нападению России, именно в Польшу прилетела российская ракета, и именно в Польше эти ракеты нарушают воздушную границу, и правда в том, что мы сами находимся под угрозой российской атаки. Поэтому американские и британские системы сегодня защищают те силы, которые есть в стране, Польша не является их оператором», – сказал Дуда.