Литва и змагары уже готовятся воевать с Белоруссией

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«Министр обороны» самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской Валерий Сахащик заявил, что Россия и Белоруссия «готовят блицкриг на Вильнюс с применением ядерного оружия».

Об этом он сказал на митинге в Варшаве, посвященном националистическому празднику «дню воли», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Западе уверены, что Россию ждет военная катастрофа. Понимают это и в Кремле, а потому там прорабатывают варианты применения ядерного оружия», – вещал Сахащик.

По словам беглой политологини Розы Турарбековой, литовцы уже пребывают в состоянии страха.

«Я вижу, что литовцы действительно сильно беспокоятся. Они готовятся к войне. Перед их глазами всплывают картины их дедов, которые воевали в составе «лесных братьев». Они прекрасно понимают, какие у них ограниченные ресурсы. Эти разговоры в литовском обществе, действительно циркулируют усиленно. Они к этому готовятся и с 2022 года оружие закупают, силы теробороны учения проводят. Они не очень много людей смогут поставить под ружье и не очень рассчитывают на НАТО», – сказала Турарбекова в эфире «Еврорадио», комментируя слова Сахащика.

Она утверждает, что Россия якобы давно подталкивает Белоруссию к конфронтации с Литвой. Для этого она дала кредит на строительство АЭС на границе двух государств и теперь заставляет президента Белоруссии Александра Лукашенко проводить там учения.

«Сам Лука не хочет. Это все показательное шоу. Но за спиной стоит Москва, она может сделать что-то такое, из-за чего может случиться пограничный инцидент. Этого я не исключаю», – нагнетала Турарбекова.