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20.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
ЕС, Политика, Россия, Украина, Энергетика
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Литва хочет подсластить горькую пилюлю Украине

Нужно проявить акт «трансатлантической солидарности» и компенсировать Украине запуск «Северного потока-2» приёмом в Евросоюз.

Об этом во время выступления в Верховной раде заявил депутат литовского Сейма Эмануэлис Зингерис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут выступал наш друг Дональд Туск, я хотел бы попросить его о трансатлантической солидарности и тот газопровод «Северный поток-2» в чёткой форме компенсировать Украине будущим членством [в ЕС]. Литва будет председательствовать в ЕС в Латвии, мы будем делать всё, чтобы к тому времени вы уже были членами», – заявил Зингерис.

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