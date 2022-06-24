Литва хочет увеличить контингент НАТО на своей территории

24.06.2022  15:12 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Литва, НАТО, Политика, Россия


Батальон НАТО, размещенный в Литве, должен быть укрупнен до бригады.

Об этом бывший посол Литвы в Москве Эйтвидас Баярунас заявил в интервью иноагенту Алексею Венедиктову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Батальон НАТО, размещенный в Литве, должен быть укрупнен до бригады. Об этом бывший посол...

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«Из одного батальона должна появиться хотя бы бригада в Литве. Когда это будет сделано? НАТО имеет ограниченные возможности общей силы НАТО. Самолеты «Авакс», другие нишевые подразделения, находящиеся под командованием главнокомандующего в Европе. Он американский генерал. Тот батальон, который сейчас, под командование Германии. Но там есть и голландцы, и Люксембург, Чехия, Хорватия.

Это сигнал, что многие страны НАТО проявляют интерес к восточному флангу. В Латвии батальон под командованием Канады, в Эстонии – Великобритании», – сказал Баярунас.

По его словам, вопрос об усилении восточного фланга НАТО будет рассматриваться на саммите Альянса 28 июня в Испании.

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