21.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Литва хочет защититься от дешевых украинцев

Согласно последним статистическим данным, число иностранцев, которые приезжают на работу в Литву, в этом году увеличилось более чем в два раза, в основном за счет украинцев. Правительство Литвы рассматривает способы ограничения иммиграции рабочей силы, передает корреспонднт “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает портал Delfi.lt.

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По данным учреждения, за первый квартал 2018 года иностранцам было выдано почти 16,9 тыс. виз или видов на жительство. В 2017 году в Литву прибыло более 7 тыс. иностранцев. По украинским гражданам данные такие: в этом году в Литву прибыли более 11,3 тыс. украинцев, в первом квартале 2017 года – почти 3,6 тыс.

В качестве реакции на растущую трудовую иммиграцию правительство Литвы объявило на этой неделе, что планирует ввести квоты для некоторых профессий для неквалифицированных рабочих из-за рубежа, конкретные предложения будут представлены осенью. По словам премьер-министра Саулюса Сквернялиса, квоты обеспечат, чтобы Литву не заполонила дешёвая рабочая сила.

Предприятия, принимающие на работу иностранцев, говорят, что в Литве существует нехватка работников, и эти квоты будут препятствовать приёму на работу. Профсоюзы планы правительства поддерживают и утверждают, что квоты будут защищать зарплаты местных жителей от демпинга и позволят им сохранить свои рабочие места.