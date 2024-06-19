Литва не исключает отправку своих военных на Украину

Вадим Москаленко.  
19.06.2024 09:33
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Литва, НАТО, Россия, Украина


Литва сильно потратилась на поддержку войны против России, но в скором времени может начать отправлять на войну своих солдат. Об этом в ходе своего выступления в украинском парламенте заявила глава Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина должна получить всю необходимую ей военную помощь и поддержку, и она должна получить её вовремя. Эта поддержка должна быть предоставлена без каких-либо условий или ограничений. Украина имеет суверенное право защищать себя в соответствии с международным правом, отражать атаки как со стороны России, так и со стороны оккупированных ею территорий.

Литва делает все возможное, чтобы помочь Украине. Наш вклад был значительным, от первых «Стингеров», предоставленных непосредственно перед вторжением, до 1,2 миллиарда евро, что эквивалентно 2% ВВП Литвы. Причем половина из них – это военная поддержка», – похвасталась она под аплодисменты украинских депутатов.

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Литва сильно потратилась на поддержку войны против России, но в скором времени может начать...


Глава литовского парламента допустила отправку войск своей страны на территорию Украины.


«Наша поддержка будет продолжаться. Мы приветствуем увеличение военной помощи от наших союзников и не исключаем присоединения к международной коалиции для отправки военных инструкторов на Украину. В случае эскалации ситуации, которая будет угрожать суверенитету Украины, могут потребоваться более решительные действия со стороны проукраинской коалиции», – добавила Нильсен.

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