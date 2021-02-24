Литва недовольна доступом Белоруссии к энергетическому рынку Украины

24.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Литвы Габриелюс Ландсбергис на встрече в Киеве обсуждали санкции против России, нарушения прав человека в Крыму, белорусскую АЭС и ситуацию с вакцинированием.

Об этом министры сообщили на пресс-конференции по итогам встречи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Мы позитивно оцениваем решение Совета Европы ввести санкции против России в ответ на арест Алексея Навального, но я воспользовался моментом, чтобы подтвердить своему литовскому коллеге свое глубокое убеждение, что правозащитный секционный механизм ЕС должен быть использован в отношении нарушителей прав человека в оккупированному Крыму», – заявил Кулеба.

«Мы обсудили вопрос продолжения санкций Европы, если Украина предоставит доказательства нарушений прав человека в оккупированному Крыму и восточных частях Донецкой и Луганской областей.

Я выразил беспокойство, что энергетический рынок Белоруссии имеет доступ к энергетическому рынку Украины. Дальнейшее использование [электроэнергии Белоруской АЭС] может привести к ненадежному использованию ядерной энергетики.

Я также выразил обеспокоенность отсутствием или недостаточным количеством вакцин в Украине и убедил господина министра, что в случае возникновения излишка таких вакцин, конечно, мы поделимся ими с Украиной», – сказал Ландсбергис.

Он оговорил, что Литва не сможет покрыть все потребности Украины излишками своей вакцины.

«Но мы попросим друзей в Европе присоединиться к нашей инициативе и помочь Украине. Безопасность Европы в наших руках. Когда? Я думаю, еще рано отвечать на этот вопрос. Сегодня очень важно показать политическую цель, что это будет сделано когда такой излишек появится»? – литовский министр.

«Мы сотрудничаем с ЕС, в частности, с инициативой COVAX. Насколько мне известно, в ряде стран ЕС вакцинация идет не по плану, отстает от графика из-за сумасшедшего спроса на вакцины в мире. Пандемия COVID – это тест на глобальную солидарность. Вопрос не в количестве вакцин которые одна страна может передать другой. Вопрос в готовности чем-то с кем-то делиться. Когда Украина имела возможность помочь Италии в самые трудные для нее минуты, мы такую помощь дали. Поэтому когда другие страны изъявляют желание помочь нам, мы благодарны им за эту помощь», – отметил Кулеба.