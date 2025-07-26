Литва объявила, что готова платить за «Пэтриоты» для Украины
В рамках трамповской помощи Киеву за европейские деньги Вильнюс продолжит выделять не менее 0.3% ВВП на закупку оружия для Украины и готов оплатить свою долю.
Об этом в Пентагоне заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы твёрдо поддерживаем Украину, уже выделив миллиард евро. И мы продолжим выделять не менее 0,3% ВВП на её нужды. Мы высоко ценим ваши [США] усилия по прекращению войны на Украине.
Особенно это касается решения президента Трампа отправить американское оружие на Украину. Оно полностью финансируется союзниками по НАТО. Литва готова внести свой вклад в закупку «Пэтриот» для Украины, произведённые США», – сказала Шакалене.
«Также в качестве последнего замечания, как единственный министр обороны НАТО, на которого наложены санкции со стороны Китая, я действительно понимаю, что поставлено на карту. Лидерство США остаётся жизненно важным для трансатлантической и глобальной безопасности», – вещала литовка.
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