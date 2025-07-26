Литва объявила, что готова платить за «Пэтриоты» для Украины

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В рамках трамповской помощи Киеву за европейские деньги Вильнюс продолжит выделять не менее 0.3% ВВП на закупку оружия для Украины и готов оплатить свою долю.

Об этом в Пентагоне заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы твёрдо поддерживаем Украину, уже выделив миллиард евро. И мы продолжим выделять не менее 0,3% ВВП на её нужды. Мы высоко ценим ваши [США] усилия по прекращению войны на Украине. Особенно это касается решения президента Трампа отправить американское оружие на Украину. Оно полностью финансируется союзниками по НАТО. Литва готова внести свой вклад в закупку «Пэтриот» для Украины, произведённые США», – сказала Шакалене.