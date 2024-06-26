Литва плюнула в Россию. Законодательная подлость

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В Литве у правящих неонацистов произошло очередное обострение зоологической русофобии, имеющей характер борьбы с советскими воинскими захоронениями. Решение Сейма от 13 июня легализует перенос захоронений советских воинов из общественных мест на обычные муниципальные кладбища. За поправки проголосовали 89 депутатов, пятеро воздержались, против не проголосовал никто. Яркий пример некроза совести не только правящих кругов, но и части примкнувшей к ним общественности.

Нововведения приняты под соусом «упорядочения городских пространств». Цель – постепенное, но методичное стирание памяти об освободителях мира от фашизма. Захоронения будут убраны на окраины. С глаз долой, из сердца вон.

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Инициатива не так уж безобидна. Ведь, кладбища, если они не имеют статуса мемориальных, закрывают, а затем и перепахивают по истечении определенного времени, когда происходит смена поколений. Таким образом, лишенные защитного статуса захоронения советских воинов в обозримом будущем нацисты без шума и суеты пустят под бульдозер на «законных основаниях».

Решать, какие захоронения считать или не считать «тоталитарными символами», будет некая комиссия при «Центре исследования геноцида и сопротивления литовского населения». Т.е. типичного «института национального беспамятства», коих за последние 30 лет развелось в бантустанах Восточной Европы, как постельных клопов в Париже.

Законодательная подлость была обставлена «требованием общественности» – удовлетворением запросов муниципалитетов, изнемогавших от анального зуда, дабы убрать захоронения советских воинов. Так, мэрия города Шяуляя инициировала перенос останков героев Великой Отечественной подальше от Кафедрального собора в центре города. В 2019 году в Шяуляе уже демонтирован обелиск советским воинам, находившийся в центральной части на месте братского захоронения более 50 солдат.

Чем может ответить Россия на разгул борьбы «вымиратов» с нашими мертвыми героями и исторической памятью? К сожалению, меры воздействия на лимитрофную нацистскую мерзость крайне ограничены. Наши бывшие трибалтийские соседи по общему дому народов СССР пользуются полным покровительством евроатлантических структур и безразличием международных площадок, предпочитающих закрывать глаза на непотребства «бывших порабощенных народов».

В феврале из-за сноса памятников советским воинам МВД России объявило в розыск отмороженную премьерку Эстонии Каю Каллас, госсекретаря, главу минкульта Литвы и нескольких членов сейма Латвии.

А весной РФ включила в «стоп-лист» 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры, депутаты парламентов, общественные деятели и журналисты. Мера, конечно, необходимая, вот только мразям, попавшим в черный список, от этого ни тепло, ни холодно. Рискнем предположить, что нужны какие-то более эффективные действия, вроде негласного ареста этих деятелей при посещении ими различных стран мира, вывоз в Россию и предание их суду. Во всяком случае, пока неонацистам не станет очень больно, они продолжат гадить.

Кстати, Литва, даже на фоне современных Латвии и Эстонии, стоит особняком, когда речь заходит об исторической памяти. Если латыши и эстонцы почти поровну разделились и участвовали в войне — кто в Красной Армии и частях НКВД, а кто в туземных частях Ваффен СС и вспомогательной полиции, то литовцы в подавляющем большинстве заняли сторону Гитлера или своеобразного «нейтралитета», а в Красной Армии и в партизанах их вообще воевали единицы.

Зато «юденфрай» (зачистка от еврейского населения) в занятой нацистами Литве был проведен образцово-показательно: ещё до окончания оккупации практически не осталось евреев — всех истребили местные пособники гитлеровцев. Даже в Латвии и Эстонии коллаборационисты не были столь усердны.

Спустя 80 лет менталитет «тутейших» не сильно изменился. Дадут отмашку европейские культуртрегеры — вновь примутся зачищать свой хутор от тех, на кого укажут. А пока что они преуспели в борьбе с мертвыми героями.