Литва подарила Украине снятые с вооружения боеприпасы

11.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Литва передала Украине неиспользуемые боеприпасы к стрелковому оружию стоимостью около €256 тыс, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом во вторник на своем сайте сообщило Министерство обороны страны.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Во вторник военно-транспортным самолетом украинских ВВС были вывезены в Украину около 1 млн патронов к автоматам и пулеметам советского производства, которые больше не состоят на вооружении литовской армии», — говорится в сообщении.

Передача амуниции стоимостью €255,5 тыс. осуществлена в соответствии с двусторонним договором о сотрудничестве в сфере обороны для подготовки и обучения украинских военнослужащих к участию в совместных международных операциях с НАТО и ЕС.

В рамках военного сотрудничества с Украиной Литва первой из стран НАТО в 2014 году официально признала, что поставила Украине «элементы вооружения», при этом не уточнялось, что это за вооружение. Позднее украинская сторона сообщила, что это летальное оружие советского производства.