11.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, НАТО, Украина
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Литва подарила Украине снятые с вооружения боеприпасы

Литва передала Украине неиспользуемые боеприпасы к стрелковому оружию стоимостью около €256 тыс, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом во вторник на своем сайте сообщило Министерство обороны страны.

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«Во вторник военно-транспортным самолетом украинских ВВС были вывезены в Украину около 1 млн патронов к автоматам и пулеметам советского производства, которые больше не состоят на вооружении литовской армии», — говорится в сообщении.

Передача амуниции стоимостью €255,5 тыс. осуществлена в соответствии с двусторонним договором о сотрудничестве в сфере обороны для подготовки и обучения украинских военнослужащих к участию в совместных международных операциях с НАТО и ЕС.

В рамках военного сотрудничества с Украиной Литва первой из стран НАТО в 2014 году официально признала, что поставила Украине «элементы вооружения», при этом не уточнялось, что это за вооружение. Позднее украинская сторона сообщила, что это летальное оружие советского производства.

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