Литва превращает границу с Белоруссией в кладбище диких животных

20.07.2021, Москва, Елена Острякова

Белоруссия обвинила Литву в ухудшении экологической ситуации на границе. Там литовские пограничники установили «спираль Бруно», состоящую из нескольких нитей колючей проволоки, чтобы препятствовать нашествию нелегальных мигрантов с территории Белоруссии.

Об этом сообщает телеканал «Беларусь-1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Президент союза охотников Литвы Раймондас Рибачяускас уже заявил, что граница скоро превратится в кладбище диких животных особенно крупных копытных, основная миграция которых начинается в августе.

Начальник управления министерства природных ресурсов Белоруссии Николай Свидинский напоминает, что среди задач Конвенции по сохранению биологического разнообразия прописано свободное перемещение видов с одной территории на другую, независимо от государственных границ.

«То, что сейчас создается на литовской стороне, будет являться значительным препятствием для перемещения биологических видов, в том числе, редких и исчезающих. Контакты сокращаются, и популяция резко будет сокращаться. Август-сентябрь гон начинается у крупных копытных. Они услышали зов своего партнера и помчались, а тут эта спираль. Животное попадает в эту сетку, там чем больше шевелишься, тем больше травм вплоть до смертельного исхода», – сказал Свидинский.

Белоруссия оставляет за собой право обратиться с секретариат Конвенции с жалобой на действия Литвы.

Число задержанных на границе Литвы и Белоруссии мигрантов в этом году превысило две тысячи человек. Это связано с тем, что Минск перестал пресекать их движение, как делал раньше. Белорусские власти не скрывают, что это связано с поддержкой литовскими властями оппозиции.

В Литве уже начали строить палаточный городок на 350 человек вблизи Центра регистрации иностранцев в Пабраде. Через 2-3 года там может скопиться уже 23-24 тысяч мигрантов.