Литва признает Тихановскую президентом и готовится к войне

13.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Прибалтийские страны готовятся к конфликту с Российской Федерацией, хотя и осознают смехотворность своей военной мощи в сравнении с Москвой.

Об этом по видеосвязи на пресс-конференции в Киеве заявил член комитета иностранных дел Сейма Литвы Эмануэлис Зингерис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для него лично (Лукашенко – ред.) почти не осталось возможности делать шаги в направлении Запада, наши ресурсы маневра с белорусским режимом исчерпаны по уровню террора этого режима против своего народа, который для нас не является чужим. Вильнюс стал белорусской Женевой или Цюрихом политических эмигрантов и, конечно, того человека, которого мы считаем избранным президентом, госпожи Тихановской.

Я понимаю, что Тихановская не может повлиять на сближение в военной сфере Белоруссии и России, но мы понимаем, что автономность Лукашенко по отношению к Путину является минимальной», – сказал Зингерис.

«Наша главная местная задача – подготовить сценарий к обороне наших стран. Не забывайте, что нас от Польши отделяет 100 километров Сувалкского «коридора» – это не коридор, это открытая граница между Польшей и Литвой. С одной стороны приобретённый после Второй мировой войны для России Кёнигсберг-Калининград, напичканный войсками, с другой – Белоруссия, где мы с большим недоверием смотрим на белорусский состав войск», – предостерёг литовский парламентарий.

«Ваши (украинские – ред.) понятия того, насколько подкупен Западный мир я абсолютно разделяю. Но военная составляющая Западного мира не является под контролем Шрёдера, и конкретный сценарий насчёт натовского отношения к делам остаются очень конкретными. Мы, конечно, понимаем, что балтийские страны смехотворно выглядят со своей военной мощью, и даже Польша. Но мы готовимся к возможным конфликтам и скрупулёзно пытаемся убрать коррупцию в наших эшелонах, чтобы Россия не смогла это использовать в своих геополитических целях», – признал Эмануэлис Зингерис.