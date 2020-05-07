Литва призывает закончить Вторую мировую войну на фронтах Донбасса

07.05.2020, Вильнюс, Тарас Стрельцов

Прозападные политики Литвы считают, что Вторая мировая война продолжается, а заканчивать ее нужно в Донбассе.

Об этом во время видеомоста «Вторая мировая и политика памяти» заявила депутат Европарламента, экс-министр обороны Литвы, экс-президент Парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам надо закончить войну, победить. Как я понимаю победу во Второй мировой войне? Когда Россия станет демократической, станет не агрессивной, когда Россия начнет признавать историю так, как это все было.

И в этой борьбе большую роль играет Украина, без демократической, европейской, свободной Украины не будет победы демократии в России», – рассуждает Юкнявичене.

Она добавила, что «хочет поблагодарить тех людей, которые борются на Восточном фронте Европы».

«Как раз на этом фронте защищается то, что люди защитили в 1945 году, когда часть Европы стала демократической, свободной, а теперь другой этап – Украина, Молдова, Грузия», – заявила русофобка.

Еще один литовский политик, депутат Европейского парламента, экс-премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс заявил также, что часть стран Европы, к которым он относит Литву и Украину, «не манипулирует историей», а Россия «использует историю в своих грязных политических целях».

«Как сделать так, чтобы не позволить режиму Путина использовать историю в своих целях? 9 или 8 мая, празднуя конец Второй мировой войны, мы должны почтить память всех жертв. Жертв было очень много – и среди мирного населения, и солдат.

Но если говорить о том, где это сделать, мы говорим о том, что самым лучшим местом был бы Киев. Потому что Украина и во время второй мировой войны, и всего XX века – от диктаторского режима Сталина и до войны, потеряла много людей», – пропагандирует Кубилюс.

Он рассказал, что те линии демаркации, которые «были нарисованы Гитлером-Сталиным» и были утверждены в Европе после войны в Ялтинском договоре, эти границы они остаются и сегодня.

«Украина сегодня борется и защищает восточные границы Европы. Но Украина борется и за то, чтобы эти разделяющие линии были упразднены.

Конец Второй мировой войны в самом широком геополитическом плане можно будет праздновать тогда, когда этих разделяющих линий на европейском континенте не останется. И Украина является самым главным борцом в этом направлении», – утверждает литовец.