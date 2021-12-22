Литва провоцирует блокаду Калининграда и ответный удар России и Белоруссии

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Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ответ на отказ правительства Литвы от перевалки через свои порты продукции предприятия «Беларуськалий» может быть блокирован транзит украинских грузов в Литву.

Об этом он заявил сегодня на совещании в Гомельской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И если тема транзита с Евросоюзом уже всем набила оскомину, то как-то совсем не вспоминают, что взаимный товарооборот Украины, к примеру, только с Литвой через нашу страну в этом году составил около трех миллионов тонн, в том числе и через гомельский участок государственной границы… Я не понимаю, чем литовцы думают, напирая на нас. Мы закроем этот транзит, пускай ездят через Германию или попробуют через Польшу – будет в три раза дороже», – сказал Лукашенко.

На днях комиссия правительства Литвы заключила, что перевалка продукции «Беларуськалия» через порт Клайпеды противоречит национальным интересам страны. Это открывает путь к разрыву контракта о транспортировке с Беларусью. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что подготовит по этому поводу специальный закон.

Против запрета транзита выступает Литовская железная дорога. Там утверждают, что если контракт с «Беларуськалием» будет расторгнут без юридических оснований, то на нее могут подать в международный арбитраж и оштрафовать, что приведет к ее банкротству.

Литве уже пришлось остановить программу по модернизации железной дороги на 60 млн евро. Разрыв белорусского контракта грозит ей потерей 100 млн евро в год. Кроме того, Клайпедский порт начал увольнять сотрудников в связи с отказом от белорусского транзита, на котором настояли литовские власти. Из-за отказа от белорусских товаров он потеряет четверть своих доходов.

Юридически Литва была не обязана останавливать белорусский транзит: американские санкции для нее не обязательные. Но президент Гитанас Науседа настаивает на принятии «ценностного решения». Минтранс Литвы пошел дальше и предложил наложить санкции на всю продукцию, импортируемую, закупаемую или следующую транзитом прямо или косвенно из Белоруссии.

Это всерьез обеспокоило губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

«Я прошу у всех помощи. Вообще-то, есть Калининград. И помимо того, что через нас что-то может проходить транзитом, мы, вообще-то, и белорусские товары потребляем — продукты, стройматериалы и не только», — сказал он.

Координатор российско-белорусского экспертного клуба Вячеслав Сутырин считает, что речь идет о торговой блокаде Калининграда, товарооборот которого с Белоруссией составляет $490 млн. (6% внешнеторгового оборота области). Он допускает, что речь идет о провокации Литвой конфликта России с НАТО.

«Да, можно везти через Латвию, но с удорожанием на ~50%. Уже сейчас серьезно затруднен транзит из Большой России. Если угрозы реализуются, торговая блокада Вильнюсом Беларуси не только нанесет ощутимый ущерб экономике особого российского региона, но и станет по сути репетицией блокады Калининграда. Могут ли они быть расценены Кремлем как провокация и репетиция реальной блокады Калининграда с попыткой втянуть НАТО в конфликт на фоне готовящихся переговоров Россия-США-НАТО? Не исключено», – написал Сутырин в своем телеграм-канале.

Его утешает лишь серьезная экономическая зависимость Литвы от России.

«Цирк-шапито во внешней политике Вильнюса не собирается уезжать. Не следует забывать, что товарооборот Литвы с Россией все еще превышает $9 млрд. Литва несамостоятельна и в энергетическом плане. Вильнюс призывает Киев не покупать электроэнергию с «небезопасной БелАЭС», но при этом сам закупил из РФ и РБ около 40% от потребления электроэнергии Литвой. Но это только экономическая сторона вопроса, ограничится ли этим?», – пишет Сутырин.

Наиболее ярко цирковые особенности экономической политики Литвы демонстрирует ее отношение к Белорусской АЭС. Уже второй год гордая прибалтийская республика призывает ЕС и Украину блокировать закупки белорусского электричества. Последнюю ноту по поводу якобы опасности станции Вильнюс направил в Минск в ноябре. И это при том, что у Белоруссии есть положительные заключения от международных организаций, таких как МАГАТЭ, ENSREG.

Однако как пишет бежавший на Украину белорусский политолог Игорь Тышкевич,

экспорт электричества в Литовскую Республику не останавливался ни на минуту. В этом году он стал для Белоруссии особенно прибыльным на фоне энергетического кризаса в Европе.

«Цены на энергоносители бьют рекорды. Как и цены на электричество. В экономическом обосновании сторотельства АЭС в Беларуси указывали “позитивным” сценарий продажи энергии по 20-24 доллара за 1 тысячу квт*ч. Сегодня минимальная цена продажи из Беларуси превышает 59 долларов. БелАЭС получает “из воздуха” лишние 35 (Украина) 50-70 (Литва) долларов на каждой тысяче квт*ч. Такая выгодная ситуация сохранится, вероятнее всего, до конца отопительного сезона. За это время Беларусь заработает от $220 млн (негативный сценарий) до $300-320 млн (позитивный сценарий – рост цен на энергию + холодная зима)», – пишет Тышкевич.