17.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Литва решила бороться с украинскими трудовыми мигрантами с помощью квот

В связи с интенсивным ростом масштабов иммиграции из Украины, правительство Литвы решило установить квоты для иностранных работников на некоторые профессии, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в среду сообщило издание Delfi со ссылкой на слова вице-канцлера Дейвидаса Матульониса.

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“Может начаться процесс вытеснения с рынка труда наших граждан, поскольку это более дешевая рабочая сила”, – заявил Матульонис в среду после заседания правительства.

По его словам, сейчас этот вопрос является очень актуальным из-за роста количества украинских водителей и строителей.

В прошлом году рабочие визы или виды на жительство на основании работы были предоставлены почти 34,5 тыс. иностранцам, из них около 20 тыс. – гражданам Украины, сообщил Департамент миграции.

Квоты будут бездействовать относительно специалистов с высокой квалификацией. За установление квот будет отвечать Министерство социальной защиты и труда, также планируется привлечь экспертов из Центра научно-исследовательского мониторинга и анализа. Конкретные предложения будут выдвинуты до октября.

Правительство также решило ужесточить порядок командировки граждан третьих стран в Литву – намечается вернуться к системе разрешений на работу. С другой стороны, правительство решило облегчить приезд для граждан США, Японии, Южной Кореи, Канады, Австралии, Новой Зеландии – к ним будут применяться требования, подобные тем, которые предъявляются к гражданам Евросоюза.