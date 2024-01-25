Литва сгорит как спичка в случае конфликта России и НАТО – экс-разведчик

Анатолий Лапин.  
25.01.2024 16:09
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Прибалтика, Россия, Спецоперация, Украина


В случае военного конфликта России и НАТО Прибалтика «сгорит как спичка».

Об этом в эфире видеоблога «Перспектива» заявил военный эксперт, бывший разведчик Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае военного конфликта России и НАТО Прибалтика «сгорит как спичка». Об этом в...

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По мнению Артамонова, первой пострадает Литва, которая не имеет ни военного потенциала, ни качественных кадров.

«Где Прибалтика и где США – от кого они думают здесь обороняться? Мы с вами понимаем, что если встанет вопрос о конфликте НАТО с Россией на территории Прибалтики, то конфликт НАТО с Россией будет означать тотальную войну. В тотальной войне Литва сгорит как спичка, в одну секунду, просто потому, что территория, которая меньше, чем территория Донбасса. Ясно, как быстро, теоретически, российская армия смогла пройти через Донбасс.

Литва не обладает возможностями Донбасса во многом, это не шахтеры, привыкшие умирать в шахтах… Для Литвы бессмысленно членство в НАТО, как и для Латвии, для Эстонии, потому что, если членство в НАТО означает защиту, для них в случае войны это означает немедленное уничтожение. В сию секунду страна погибнет», – заключил Артамонов.

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