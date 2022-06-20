Литва стреляет себе в висок – губернатор Алиханов

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Литва в очередной раз показала свою полную зависимость от евробюрократов в Брюсселе, запретив российский транзит через свою территорию.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, ранее в литовском МИДе заявили, что власти Литвы вводят запрет на транзит попадающих под санкции ЕС товаров из России в Калининградскую область. Причём, в Вильнюсе не скрывают, что такое решение было принято после консультаций с Еврокомиссией и под руководством этого органа

«Объяснения литовской стороны понятны, они действовали и исходят из новых разъяснений европейской комиссии. Надо отдать должное, несмотря на ранее введённые санкционные пакеты, литовцы транзит калининградский пропускали, как в регион, так из региона в другие регионы РФ, перевозки они не блокировали. У нас ездили и ж/д составы, и автомобильные перевозки. Сейчас пришли новые разъяснения от европейской комиссии, которые объяснили литовской стороне, что они не имеют права пропускать даже транзитом те грузы, которые запрещены во взаимной торговле европейцами с Россией. На наш взгляд – это грубейшее нарушение основополагающих документов юридических договорённостей между Россией и ЕС, которые были достигнуты при вступлении прибалтийских государств в ЕС, поэтому это открыто враждебный шаг. Мы не собираемся торговать этими товарами с Европой. Мы занимаемся снабжением нашего региона, либо вывозом товаров, которые мы здесь произвели, на основную территорию РФ. Логика санкций европейских была в ограничении торговли между ЕС и Россией. Иногда они заявляли, что они пытаются ограничить доходы нашей страны. Но никакого отношения калининградский транзит к достижению этих целей не имеет, поэтому логика здесь нарушена полностью», – рассказал Алиханов.

Он также указал, что хотя эти решения Литвы никак не повлияют на снабжение региона, но поставить на место еврочиновников стоило бы.

«Наша задача, задача нашего МИД, региона напомнить им об их международных обязательствах и призвать их к порядку, чтобы они отменили незаконные требования. Для нас это с точки зрения экономики крайне неприятная ситуация, хотя решаемая. Мы давно уже работаем в режиме снабжения через морские пути и уже быстро оперативно отработали с минтрансом, и сейчас в течение дней, может недели, на линию Усть-Луга – Балтийск и Санкт-Петербург – Балтийск у нас выйдут новые суда, их достаточно много сейчас свободных. Поэтому никакого дефицита, сложностей с обеспечением региона у нас точно не возникнет. Это не проблема. Да, это станет неудобней, чуть дольше, дороже, но это вопрос расходов. Меня – другое смущает. Я не понимаю, на что рассчитывает Прибалтика, потому что если посмотреть на карту, то необходимость существования прибалтийских портов без транзита, без взаимосвязи с РФ, вообще ставится под сомнение. Мы не можем предположить, что прибалтийские порты будут задействованы хоть на какую-то мощность без транзита через РФ. С точки зрения экономики, они сами стреляют себе практически в висок. Мы-то Калининградскую область будем снабжать, мы понимаем, как это делать, а вот что будут делать они со своим транспортным корпусом – это вопрос», – резюмировал губернатор.