Литва свалилась в яму, которую копала другим

12.08.2021, Москва, Александр Ростовцев

«Не рой другому яму – сам в неё попадёшь», – гласит народная мудрость. Однако в странах «освободившихся от советской оккупации» восточноевропейских младодемократий никогда этому золотому правилу не следовали, предпочитая без оглядки бежать впереди антироссийского паровоза.

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В последние годы в лидеры антироссийского и антибелорусского движняка вырвалось пигмейское квазигосударство Литва, положившее живот и прочую требуху на алтарь борьбы с со всем, что ассоциируется с Россией и СССР.

В 2020 году, наряду с Польшей, Литва стала одним из главных рассадников беломайдана, пригревая у себя удирающих от уголовного преследования в Белоруссии змагаров и «членов белорусского правительства в изгнании».

И вот внезапно, всего через пару дней после годовщины начала беспорядков в Белоруссии, резко дестабилизировалась обстановка в самой Литве. В стране начались массовые антиправительственные протесты, невиданные с кризисного 2009 года.

Главной причиной массовых выступлений называются новые санитарно-эпидемические ограничения литовских властей, но, вполне очевидно, что обстановку в республике раскачали дегенеративные методы управления правительства консерваторов, часто именуемых «ландсбергистами».

Тамошние «консервы» получили своё название в честь их основателя Витаутаса Ландсбергиса, возглавившего литовский «народный фронт» «Саюдис» на излёте СССР. «Саюдис» первым, ещё при живом СССР, принялся огораживать республику от других субъектов Союза, его же участниками было спровоцировано кровавое столкновение митингующих с советскими солдатами у вильнюсского телецентра. Что касается его главаря Ландсбергиса, то сей гуманитарий политически был копией таких одиозных фигур, как Гамсахурдиа и Эльчибей, а по своей сути являлся профессиональным майдауном. Ландсбергис давно ушёл из политики, но всё ещё выступает идеологом литовских консерваторов.

Интересно, что в ноябре 2020 года его внук, Габрюэлюс, возглавил литовский МИД, моментально задрав и без того высокую планку поддержки беломайдана и расписался в верноподданических чувствах к США, «невзирая на то, какую администрацию выбирают, либо какая управляет правительством Америки».

Ландсбергис-внук с Тихановской Ландсбергис-дедуля, глава “Саюдис”

Вместе с внучком Ландсбергиса литовский сейм одобрил назначение главой правительства Ингриды Шимоните – дамочки крайне упоротой, да ещё и русофобских взглядов.

Так вот, эксперты считают именно эту сладкую парочку виновниками нынешнего политического кризиса в Литве.

Наблюдатели отмечают, что заявленные литовской полицией 4500 – 5000 протестующих – огромное количество для современной Литвы, испытывающей мощнейшую депопуляцию из-за оттока активного населения в страны-метрополии ЕС. В настоящее время Литва населена преимущественно стариками да людьми среднего возраста, которым попросту некуда деваться.

В 2009 году против правительственной политики «затягивания поясов», урезания социалки и введения жёстких мер экономии, вызванных мировым экономическим кризисом, вышло протестовать 7000 человек, что было оценено как «беспрецедентное число».

На этот раз кабинет Шимоните усугубил ситуацию в республике без всякого экономического кризиса, бездарно запустив эпидемическую обстановку.

По данным американского издания New York Times, Литва с конца прошлого года занимает первое место среди государств-членов ЕС по количеству заражённых ковидом на 100 тысяч населения. Время на подготовку ко второй волне пандемии, выигранное благодаря оперативно закрытым весной внутренним границам ЕС, было потрачено впустую.

Что сделали умники-ландсбергисты? Посадив Литву на полный локдаун и запретив гражданам любую активность вплоть до похода по магазинам, правительство «консервов» решило, что пора, наконец, вернуться к любимой геополитике, к которой приплели и борьбу с пандемией.

Стараниями «ландсбергистов» Литва стала единственной страной в мире, официально отказавшейся от российской вакцины по идеологическим соображениям. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните заверещала дурниной, что Литва – часть европейского и трансатлантического сообщества, поэтому будет колоться вакцинами, разработанными союзниками. Что же касается «Спутник V», то он – страшная угроза для человечества, и Путин использует его как «гибридное оружие», продавая другим государствам, а самих россиян им не вакцинирует.

Кабы литовская власть боролась с заразой более эффективно, это тупое заявление Шимоните население могло бы пропустить мимо ушей. Но с учетом мировых и европейских «достижений» Литвы откровения главы правительства только убедили граждан, что ими управляют феерические болваны, которым проще посадить людей под замок, чтобы самим предаваться увлекательному процессу борьбы за белорусскую «демократию».

Вместо организованных антикризисных мер кабинет Шимоните предложил сидящим по домам литовцам новые ограничения – вроде отказа в предоставлении медицинской помощи непривитым от «короны» и лишение их пособия по безработице.

Надо заметить, что литовские «консервы» тем самым добились очередного антирекорда, поставив республику на грань социального взрыва за какие-то полгода правления.

Литовские власти так обеспокоены ситуацией в Белоруссии, что полностью запустили обстановку у себя дома. За последние полгода Литва вошла в первую тройку ЕС по уровню безработицы, в мировые лидеры по распространению «короны», ещё больше испортила отношения с Москвой и Минском, а совсем недавно на голом месте нажила себе врага в лице Китая, вздумав поиграть во взрослые игры вокруг Тайваня.

И всё это – на фоне общественного шока от нашествия нелегальных мигрантов, того и гляди грозящий вылиться в пограничный конфликт с Белоруссией.

Такое чувство, что правительство Литвы захвачено воинственными дураками, в сравнении которого прежние администрации (которые тоже не сахар) выглядят сонмом античных философов.

Наблюдатели считают, что социальный взрыв в Литве подогревают оппозиционные партии в сейме, впустившие протестующих в здание парламента, а главным выгодополучателем должен стать действующий президент Литвы Гитанас Науседа, под которого в последние месяцы активно копали «консервы».

По некоторым данным, литовские консерваторы планировали досрочно, до 2024 года, сделать многоходовочку, чтобы вывести в президенты внучка Ландсбергиса, в настоящее время рулящего МИД Литвы, изменив статус республики с президентской на парламентскую. Далее, «альтернативно одарённая» Шимоните уступает Габрюэлюсу своё кресло, а тот перебирается повыше и руководит Литвой, обрастая связями в ЕС, после чего фарш с президентской республикой перекручивают назад. Вуаля! «Консервы» получают всю полноту власти и лепят Литву под себя, протолкнув в президенты своего человечка без всяких выборов.

Из Литвы сообщают, что протестные выступления в республике «консервы» стараются гасить «свободой слова», когда в СМИ наиболее активных депутатов сейма от оппозиционных партий выставили каким-то коллективным Волдемортом – «людьми, которых нельзя называть», ибо они «проявили признаки антигосударственной деятельности».

Заметим, эти меры у себя дома устроили политики, регулярно посещающие «Форум Свободной России» и вот уже год таскающие по всему миру тушку Тихановской с заламыванием рук и истериками.

Однозначно определить, кто из противоборствующих сил хуже – «ландсбергисты» или «науседки» – в данный момент затруднительно. Как бы ни старались оппозиционные депутаты, а пророссийский фактор в современной Литве не действует – к власти могут быть допущены только отморозки, готовые и дальше обслуживать интересы США, ЕС, НАТО, оставаться пешками в чужой игре, ценой национальных интересов, ибо только для этого и были допущены в предбанник «больших белых парней» прибалтийские вымираты. Центры решений находятся в Вашингтоне и Брюсселе, так что от «настоящей» европейской республики размером с Мытищи в принципе ничего не зависит. Общественные протесты – всего лишь выпуск перегретого пара. Деваться-то всё равно некуда.