Литва укоряет в трусости западного агента в Белоруссии Макея

03.11.2021 19:43 (Мск), Москва, Елена Острякова

Запад возлагал большие надежды на министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея в своем стремлении переформатировать власть в этой стране и разорвать ее союз с Россией.

Об этом в интервью youtube-каналу ОГП-ТВ сказал бывший министр обороны и иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тот же Макей. Я с ним очень много общался. Я один из тех, кто наивно думал, что, может быть, он другую позицию займет в этой ситуации. Но он тоже принял решение и встал твердо на стороне диктатора, как и все другие. Посчитали, что это менее ущербно или более безопасно. Он воспринимался как канал информации. И общение с ним было объективное. Мой последний визит в Минск был в марте прошлого года перед выборами. Мы много общались. Я ему говорил: вы должны провести выборы нормальным путем. Он во многом соглашался. Какие-то сдвиги могли бы быть. Мы очень серьезно обсуждали с США альтернативы поставки энергоресурсов, кроме России. Чтобы страна встала на ноги, чтобы была современным независимым государством. Не шла речь о членстве в Евросоюзе или НАТО. Но были какие-то надежды», – сокрушался Линкявичюс.

По его словам, представители Запада были приятно удивлены позицией Макея в феврале прошлого года на праздновании годовщины со дня рождения организатора антироссийского восстания Тадеуша Костюшко. Белорусский министр говорил о партнерстве с Западом, обсуждал создание Балто-Черноморского союза и даже намекал на возможность прекращения поддержанного Россией строительства Белорусской АЭС. По словам Линкявичюса, в частных беседах Макей «демонстрировал понимание угрозы с Востока». Но после начала Беломайдана – все изменилось.

«И во время кризиса мы тоже общались весточками с ним. Я даже написал: может, я приеду в Минск, чтобы помочь как-то разговаривать с оппозицией. Сразу я не получил ответ, но потом ответ был негативным», – признался Линкявичюс.