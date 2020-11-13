13.11.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Литва, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, русофобия, Скандал, СМИ, Цензура
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Литва ужесточает репрессии против российских СМИ


В Литве в ходе продолжения русофобских репрессий под надуманным предлогом остановили трансляцию российского канала «РТР-Планета».

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С сожалением приходится констатировать очередной случай пренебрежения правами национальных меньшинств и нарушения свободы слова в Литве, претендующей на роль «образца» западной демократии.

На днях литовская комиссия по радио и телевидению, национальный регулятор в области СМИ, под надуманными предлогами начала процедуру по приостановке трансляции на территории страны популярного российского телеканала «РТР-Планета».

Литовские власти, которые, естественно, радеют за высокие стандарты демократических прав и свобод в других государствах, у себя дома продолжают последовательную линию на искоренение любого инакомыслия, в рамках которой из информационного поля страны вытесняются российские СМИ», – сказала она.


Представитель МИД РФ подчеркнула, что русофобия в Литве стала настолько неприкрытой, что даже вызывает критику со стороны профильных международных организаций.

«Примечательно, что неблагополучная ситуация в Литве в области свободы слова уже становилась предметом критики со стороны профильных международных структур. Так, «Репортеры без границ» в июле этого года осудила действия Вильнюса по запрету трансляции телеканалов «Russia Today».

Рассчитываем, что здравый смысл возобладает и Литва, наконец, начнет соблюдать общепринятые в Европе нормы цивилизованных государств, а профильные международные структуры не оставят без соответствующей реакции эту тему», – добавила Захарова.

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