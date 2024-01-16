Литва в Европарламенте требует срочно дать Украине «намного больше» денег

Анатолий Лапин.  
16.01.2024 20:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 90
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика коллапса


У Украины нет выбора – ей придется платить за «выживание» страны ценой жизней своих граждан и другими разрушительными потерями.

Об этом, выступая в Европарламенте на дебатах по поддержке Украины, заявил член ЕП от Литвы, бывший кандидат в президенты страны Пятрас Ауштрявичюс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины нет выбора – ей придется платить за «выживание» страны ценой жизней своих...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Ауштравичюс подчеркнул, что без западной поддержки Украина обречена, но, чтобы победить, Евросоюз должен не только дать уже обещанное, но еще и увеличить объемы помощи.

«Наш союзник, Украина, может сдержать и победить агрессора только в том случае, если помимо прочего, ей будет оказана необходимая военная поддержка. Само собой разумеется, что для того, чтобы победить террористическое государство Россию, объем западной военной помощи должен намного превышать растущие военные расходы России.

Давайте откровенно признаем, что этого пока не произошло. Наши европейские обязательства перед Украиной в плане военной помощи должны быть не только выполнены, но и значительно превышены – только таким образом мы сможем оказать необходимую помощь Украине и защитить наши страны от любой возможной российской военной провокации.

Я призываю страны-члены ЕС выполнить обязательства, которые они взяли на себя перед Украиной и ее народом. У Украины нет иного выбора, кроме как бороться за свое выживание, заплатив высокую цену жизнями своих граждан и другими разрушительными потерями», – трепался Ауштрявичюс.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть