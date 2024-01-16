Литва в Европарламенте требует срочно дать Украине «намного больше» денег

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У Украины нет выбора – ей придется платить за «выживание» страны ценой жизней своих граждан и другими разрушительными потерями.

Об этом, выступая в Европарламенте на дебатах по поддержке Украины, заявил член ЕП от Литвы, бывший кандидат в президенты страны Пятрас Ауштрявичюс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ауштравичюс подчеркнул, что без западной поддержки Украина обречена, но, чтобы победить, Евросоюз должен не только дать уже обещанное, но еще и увеличить объемы помощи.

«Наш союзник, Украина, может сдержать и победить агрессора только в том случае, если помимо прочего, ей будет оказана необходимая военная поддержка. Само собой разумеется, что для того, чтобы победить террористическое государство Россию, объем западной военной помощи должен намного превышать растущие военные расходы России. Давайте откровенно признаем, что этого пока не произошло. Наши европейские обязательства перед Украиной в плане военной помощи должны быть не только выполнены, но и значительно превышены – только таким образом мы сможем оказать необходимую помощь Украине и защитить наши страны от любой возможной российской военной провокации. Я призываю страны-члены ЕС выполнить обязательства, которые они взяли на себя перед Украиной и ее народом. У Украины нет иного выбора, кроме как бороться за свое выживание, заплатив высокую цену жизнями своих граждан и другими разрушительными потерями», – трепался Ауштрявичюс.