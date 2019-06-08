08.06.2019, Киев, Владимир Гладков
 
ЕС, Крым, Литва, Политика, Россия, Украина
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Литва встала на сторону антироссийских экстремистов

Литовский Сейм принял резолюцию о признании «геноцида» крымских татар в СССР, а также задекларировал непризнание российской принадлежности Крыма.

Об этом в ходе десятой сессии Межпарламентской ассамблеи в Киеве заявил глава Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Принята резолюция о признании геноцида крымских татар в Советском Союзе. Сегодня этот акт был передан в меджлис крымских татар.

Мы считаем геноцидом преступление Советского Союза в отношении крымских татар в 1944 году, призываем международное сообщество быть с нами солидарным в этом вопросе и продолжать политику непризнания оккупации Российской Федерацией Крыма», – сказал литовский парламентарий.

Напомним, что меджлис был признан экстремистской организацией, которой запрещено вести деятельность на территории Российской Федерации.

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