Литва вступила в геральдически-дипломатическую войну с Белоруссией на стороне Латвии

25.05.2021, Москва, Елена Острякова

Мэрия Вильнюса сняла сегодня с флагштока в центре города государственный флаг Белоруссии, который висел в ряду флагов других стран-соседей Литвы, и заменила его на красно-белый флаг белорусских националистов.

Таким образом, власти литовской столицы выразили солидарность с мэром Риги Мартиньшем Стакисом, который убрал белорусский флаг, висевший среди флагов участников чемпионата мира по хоккею, проходящего сейчас в Латвии.

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Демарш был связан с арестом в Минске основателя экстремистского телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича, который оказался среди пассажиров самолета, совершившего экстренную посадку в белорусской столице из-за минирования, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Это немедленно вызвало громкий дипломатический скандал. Белоруссия и Латвия взаимно выслали всех дипломатов.

В случае с Литвой аналогичных акций не последовало. Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз лишь намекнул, что у мэра в Вильнюсе не все в порядке с головой.

«Данный вопрос необходимо адресовать не МИД, а компетентным медицинским специалистам», – заявил Глаз. И только лоялистская общественность отреагировала на события в Вильнюсе так же, как за день до этого на события в Риге, проведя пикет перед посольством.

Между тем, скандал в Риге вышел на новый уровень. Демарш мэра резко осудила Международная федерация хоккея. (IIHF).

«Действия правительства Беларуси не связаны с хоккеистами, выступающими под флагом Беларуси на этом турнире. Хоккеистов приветствовали в Латвии в качестве гостей, и нельзя допускать того, чтобы им приходилось видеть, как их флаг без их согласия исключается из числа флагов 16 участвующих в турнире стран», – говорится в заявлении организации.

IIHF потребовала вернуть белорусский флаг на место, но Статкис отказался это делать. Его поддержал президент Латвии Эгилс Левитс, который посчитал замену флага «адекватной реакцией».

Тогда глава IIHF Рене Фазель попросил убрать флаги чемпионата мира и IIHF с улиц Риги, и это было сделано.

«Международный чемпионат по хоххею с шайбой – это прежде всего праздник для спортсменов, любителей хоккея рижан и жителей Латвии. Но мы не можем забыть, что всего в нескольких сотнях километров отсюда угоняют самолет ЕС, а людей пытают и убивают. Режим, кторый творит эти преступления, ведет себя как бандит на национальном, а теперь и на международном уровне. Я не преувеличиваю, когда говорю, что получил десятки тысяч писем со всего мира, в которых высказывается благодарность за демонстрацию флага свободной Беларуси», – заявил Стакис.

Его однопартиец депутат Сейма Айгарс Бикше пошел дальше и предложил взять в заложники команду Белоруссии по хоккею, чтобы потом обменять на «белорускийх политзаключенных».

«Мы можем менять флаги, класть цветы, заморозить деньги сторонников режима, но это не изменит ход событий и не даст надежды каждому гражданину. Это можно сделать, задержав «террористскую» белорусскую хоккейную команду. Мы можем влиять больше, чем кажется, это просто требует смелости. Нам нечего терять», – написал Бикше в своем «фейсбуке».

Этот выпад едко прокомментировал белорусский политолог Александр Шпаковский.

«Подозреваю, что в этом случае “депутат парламента” не успеет очухаться, как вновь окажется под “советской оккупацией”», – пригрозил он в своем телеграм-канале.

Завотделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин назвал происходящее между Белоруссией и Латвией войной.

«На нас вчера напали. Когда снимают государственный флаг таким образом — это объявление войны. Всё логично и вписывается в систему, когда по улицам Риги ходят нацисты. Теперь эти нацисты сняли и выбросили наш флаг. Это мерзопакостно! Такого в мире еще не было. В свое время представители Латвии на коленях ползали перед Александром Лукашенко, умоляя поднять Клайпедский порт, умоляя, чтобы мы через них везли свой товар. И что мы сейчас получили? Это что, месть?», – риторически возмутился Щекин.