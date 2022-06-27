Литве грозит отказ от признания ее государственных границ

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Россия готовит два ответа на действия Литвы, заблокировавшей поставку в Калининградскую область поставку ряда товаров.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил программный директор Российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Иван Тимофеев.

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«Литва, судя по всему, против того, чтобы ЕС вводил какие-либо исключения по калининградскому транзиту. У Вильнюса в Москве и так репутация главной антироссийской силы в Евросоюзе. Текущая ситуация и позиция Литвы подтверждают, что такое восприятие оправданно», – сказал аналитик «Коммерсанту».

По его словам, Россия не готова «проглотить частичную блокаду».

«Ответа, по всей видимости, готовится два. Один — обрубание оставшихся скромных экономических связей с Литвой. Второй, более серьезный, — отказ от признания Россией существующих государственных границ Литвы. Конечно, это не будет означать немедленного возвращения к временам Ивана III и далее, но сигнал будет нехороший», – предупредил Тимофеев.

Напомним, что Литва заблокировала транзит через свою территория ряда товаров в Калининградскую область. После того, как Москва выступила с рядом жестких заявлений, а ситуация стала накаляться, появилась информация, что Еврокомиссия не против создания транспортного коридора для обеспечения российского анклава. В ближайшие дни в Брюсселе пообещали опубликовать разъяснения по этому поводу.

Правда, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что «ни на какие уступки России» в вопросе транзита его страна не пойдет.