Литвин рассказал, как украинские мародеры прикрывались войной

28.05.2019, Киев, Игорь Петров

Милитаристская накачка общества на Украине после Евромайдана осуществлялась для того, чтобы скрыть масштабную коррупцию власти – режим Петра Порошенко воровал куда больше предшественников времен Виктора Януковича.

Об этом в эфире RadaTVchannel заявил экс-спикер Верховной Рады Владимир Литвин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо провести инвентаризацию всей страны, чтобы не было такого: украл – и в оппозицию. Пусть сначала дадут отчет, что они сделали и потом – в оппозиционеры. Проблема – не в том, что в стране нет денег, а в том, что их крадут так, что Янукович и его команда, которую нещадно критикуют, выглядят мальчиками в коротких штанишках. А если люди высказывали такие замечания, как я, их сразу обзывали «ватниками», и звучал лозунг: вы что, не знаете, что в стране идет война?

А что, при войне можно красть в «Укроборонпроме», можно красть по программе «Роттердам+»? Эти мародеры тащили все, что видели. При пожаре же не крадут. А людям рассказывали, что надо занимать патриотическую позицию, когда в стране война», – сказал Литвин.