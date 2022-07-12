Литву могут выгнать из НАТО из-за Калининграда

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Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград через свою территорию.

В списке — бетон, древесина, спирт и промышленные химикаты на спиртовой основе.

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Об этом сообщил представитель литовской таможни, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов опроверг эту информацию. По его мнению сейчас просто началась реализация очередного этапа принятых ранее санкций.

Алиханов выступил за полную остановку транзита из России (в том числе транзитных товаров из третьих стран) через Прибалтику. Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь предложил также ограничить транзит грузов в ЕС . Он считает, Евросоюз не задействует рычаги, чтобы заставить Литву снять блокаду с Калининградской области.

Профессор либеральной Высшей школы экономики Андрей Суздальцев сомневается, что эти меры будут эффективными, поскольку нет массовых транзитных поставок прибалтийских товаров через Россию, за исключением небольших партий латвийских шпрот и некоторых других товаров.

В то же время он обращает внимание на то, что в понедельник состоялся 40-минутный разговор президент РФ Владимира Путина со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Видимо, Москва стоит на пороге решения транзитного кризиса с Литвой. Обычно к Лукашенко обращаются в последний момент. Судя по всему, ответ Вильнюсу будет несимметричный и неожиданным», – написал Суздальцев.

Политолог Сергей Марков прогнозирует, что обострение отношений России с ЕС из-за калининградского транзита начнется в ближайшие дни. В ответ, по его информации, Москва закроет транзит не только через Литву, но и через Латвии. И Эстонию.

«Время российского ультиматума Евросоюзу истекает. В Брюсселе были позитивные заявления, но транзит по прежнему ограничен. Это делает неизбежным ответ России. А потом опять ответ ЕС. Эскалация», – написал Марков. «Прибалтика будет полностью блокирована с суши. Ни жд, ни авто. То, что было её преимуществом станет её проклятием. Ах, да и уходя, свет не забудьте погасить», – подтвердил эту версию политолог Марат Баширов.

Экономист Михаил Хазин полагает, что Литва ведет столь вызывающе по отношению к России под влиянием Великобритании.

«Литва является инструментом в руках Лондона, направленным на достижение неких целей. И поскольку речь идет о разделе Евросоюза, то он предполагает, что Прибалтика отходит к России. Я думаю, что для большей части жителей это будет хорошо, но это означает, что нынешнее руководство Литвы занимается самоубийством», – сказал Хазин в интервью литовскому youtube-каналу «Интерпритация».

Он прогнозирует, что нынешний конфликт может привести к исключению Литвы из НАТО.

«Если дело дойдет до предъявления аргументов, то есть у меня сильное подозрение, что ни Лондон, ни Берлин, ни Брюссель не вступятся. И даже НАТО скажет: поскольку Литва нарушила соглашение о гарантии транзита, она тем самым денонсировала договор, которым Россия гарантировала ее границы. Это означает, что у Литвы границы в точности не определены. То есть она вступила в НАТО, нарушив положения, в соответствии с которыми страны неурегулированными границами в НАТО вступать не могут. Дальше объяснять, что будет?», – сказал Хазин.