Ливадия выставлена на продажу

14.11.2018

Санаторий «Ливадия» выставлен на открытый аукцион с начальной стоимостью 396,5 млн рублей.

Об этом сообщила пресс-служба «Распорядительной дирекции имущества Республики Крым».

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Продаются не только земельные участки площадью свыше 26 000 квадратных метров и корпуса, но и три объекта культурного наследия регионального значения: «Прачечная с комнатой для утюга, начало ХХ века», «Малый служебный дом, начало ХХ века», «Дом свитский, ХIХ век». По сути это часть дворцового комплекса.

Прием заявок на аукцион завершится 26 ноября, сам аукцион в электронном виде пройдет 29 ноября в 14.00.

Санаторий «Ливадия» был одним из флагманов советской кардиологии. В 2014 году совмин Крыма национализировал санаторий и передал на баланс ГУП «Солнечная Таврика». Всего было передано 117 национализированных санаториев, пансионатов и баз отдыха. Сейчас на балансе «солнечной Таврики» осталось 11 объектов, остальные распроданы.

В конце 2017 года был закрыт санаторий «Ливадия».

«Хочется верить в хозяйственные руки частного собственника. Но, к сожалению, в Крыму из подобных территорий принято выжимать все до последнего. И самый быстрый, самый верный вариант – застройка», – пишет издание «Примечания».