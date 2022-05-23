«Ливерная колбаса» Шольц пообещал Украине летальное оружие и деньги на него

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Новости Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин передаст Украине летальное оружие, а также средства, необходимые для закупки всего необходимого. Заявление канцлера транслировал украинский пропагандистский телеканал «FREEDOM».

«Мы запросили у немецкой оружейной промышленности сообщить какие материалы она может поставить в ближайшее время. Украина сейчас сделала выборку из этого списка и мы предоставим ей также деньги необходимые для закупки. Среди всего как и прежде оружие которое включает противотанковое оружие и средства перехвата. А также боеприпасы и то что может быть использовано в артиллерийском бою», – заявил Шольц.

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Ранее сообщалось о том, что Германия отказалась поставлять Украине старые боевые машины пехоты Marder в рамках военной помощи.

Видимо, получив недавно от украинского посла в Берлине Андрея Мельника порцию обидных сравнений с ливерной колбасой, Шольц стал более покладистым к нуждам киевского режима.