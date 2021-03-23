Ливийцы хотят мира в своей стране, главное – им не мешать: Шугалей

23.03.2021, Санкт-Петербург, Иван Добровольский

Российский социолог Максим Шугалей, возглавляющий Фонд защиты национальных ценностей, раскритиковал доклад ООН о ситуации в Ливии. Бывший узник одной из ливийских тюрем отметил, что официальный документ, представленный 18 марта, содержит недостоверные данные.

Эксперт отметил, что в ООН предпочитают не замечать реальных проблем североафриканской страны. При этом «факты» в официальном документе по большей части базируются на неназванных источниках и «заслуживающих доверия» интервью.

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Социолог отдельно подчеркнул, что в части доклада о влиянии России на внутриливийскую политику международные эксперты использовали материалы лишь трех изданий на русском языке, ранее замеченных в антироссийской пропаганде под воздействием американских грантов. Шугалей задался закономерным вопросом – можно ли верить подобным источникам?

Социолог считает, что западные политические игроки используют Ливию в своих интересах, умышленно подогревая конфликты, разрывающие страну на части.

«Важно только и экспертам, и всем другим ответственным лицам разобраться – кто же реально угрожает, и кто пытается спасти многострадальную Ливию. Находясь там, у меня было много времени разобраться, кто с кем воюет. Поверьте, ливийцы не меньше чем Совет Безопасности ООН хотят мира в своей стране. И что самое важное – просят им просто не мешать этот мир построить», – подчеркнул эксперт.

Шугалей отметил, что ливийцам пытаются помешать построить мир в их собственной стране. К подобным выводам ученый пришел, находясь в заточении в частной тюрьме «Митига» без предъявления обвинений. Социолог попал в плен во время социологического исследования на территории Ливии накануне саммита Россия-Африка, проходившего в октябре 2019 года.

Максим Шугалей и его коллега Самер Суэйфан провели в заточении 18 месяцев, на протяжении которых к ним не пускали адвокатов и представителей дипмиссии. В конце прошлого года ученых удалось освободить.

«Арестовали меня как раз за то, что проводил в Ливии социологические исследования», – сказал социолог.

Шугалей отметил, что в Ливии нет правосудия, а мировая общественность закрывает глаза на отсутствие главенства закона в стране.

«Никто из заключенных не знает, сколько кому из них осталось жить, смогут ли когда-то выйти на свободу и, собственно, самое важное – за что были арестованы», – отметил он.