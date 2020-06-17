«Ливийские» СМИ из Стамбула помогли США поставить на поток фейки о присутствии ЧВК «Вагнер» в Ливии

17.06.2020, Москва, Андрей Савченко

Представитель Африканского командования ВС США (AFRICOM) обвинила Россию во вмешательстве в дела Ливии. В последнее время зарубежные масс-медиа активно распространяют информацию о российской угрозе в Африке. За всем этим стоят США, Турция, а также AFRICOM, желающее получить дополнительные средства на борьбу с «российской угрозой».

Во вчерашнем эфире Libya Febrayer TV глава пресс-службы AFRICOM Николь Киршманн рассказала о двухтысячном военном контингенте российских добровольцев в Ливии. Она призвала обратить на это внимание и вмешаться. По ее мнению, ситуация требует немедленного политического решения.

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О наличии доказательств присутствия российских бойцов в Ливии Киршманн ничего не упомянула. Упор был сделан на то, что телезрители поверят ей на слово.

Недавно СМИ мусолили тему с боевыми самолетами РФ, которые якобы были замечены в ливийском небе. В качестве «доказательств» были предоставлены фото плохого качества, на которых не представлялось возможным рассмотреть принадлежность самолетов.

На этот раз AFRICOM решило не обременять себя изобретением очередных доказательств, ограничившись лишь устными аргументами.

6 мая ООН обнародовала доклад, в котором речь идет о 1200 российских добровольцах, прибывших в Ливию. Согласно документу, квалифицированные военные специалисты обеспечивали поддержку Ливийской национальной армии. В МИД РФ раскритиковали доклад и потребовали доказательств, которые ООН до сих пор не предоставила.

Что касается вчерашнего заявления Киршманн, примечательна одна деталь. Телеканал Libya Febrayer TV расположен в Стамбуле. Выходит, новости о Ливии транслируют турецкие ресурсы по заказу Вашингтона.

Многие эксперты обратили внимание на то, что в последнее время в Турции попирают свободу слова. Турецкий президент не подвергается критике. Увеличилось число арестованных журналистов. Свободной прессы в Турции больше нет. А с недавнего времени в Стамбуле заработала «фабрика троллей», подконтрольная Эрдогану.

Febrayer TV – не единственное СМИ, тиражирующее фейки о России. В издании The Libya Observer, которое также расположено в Стамбуле, журналист Абдулкадер Ассад недавно выступил автором очередного вброса.

Стало очевидным, что Африканское командование ВС США проводит информационную кампанию в рамках договора с лоббистами ПНС. Именно с подачи AFRICOM постоянно поднимается тема о «русской угрозе» на Черном континенте. Пентагон совместно с Турцией намерены дискредитировать Россию. Их цель связана с желанием получить доступ к бюджету. Чем чаще они будут говорить о российской угрозе, тем больше денег им выделят на борьбу с ней.

Недавно госсекретарь США Майк Помпео заявил о необходимости сохранить ливийские нефтяные объекты. Штаты намерены взять под контроль нефтедобычу в Ливии. Этим и объясняется такая активная информационная атака, направленная против России.