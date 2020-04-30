Ливийский Халиф придумал, как наказать турецкого Бармалея

30.04.2020, Триполи, Александр Ростовцев

Интересные новости приходят в последнее время из охваченной войной Ливии, после агрессии НАТО против этой страны и убийства её лидера полковника Каддафи.

Не сумев в течение года штурмом взять столицу Триполи, фельдмаршал Халифа Белкасим Хафтар подошёл к проблеме с другой стороны, провозгласив себя единственным и неповторимым главой Ливии. Далее, ссылаясь на «народный мандат», Хафтар денонсировал Схиратские соглашения, на базе которых было сформировано Правительство национального согласия (ПНС), также претендующее на безраздельную власть в стране.

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Поступок Хафтара вызван желанием покончить с двоевластием, вот уже восемь лет раскалывающим страну. В настоящий момент запад Ливии представлен избранным парламентом, ставленником которого выступает фельдмаршал Хафтар и подчинённая ему Ливийская народная армия (ЛНА). На западе страны, в Триполи, у руля стоит ПНС во главе с Фаизом Сарраджем, созданное на основе мандата Схиратского соглашения от 2015 года.

Интрига заключается в том, что ПНС официально признан ООН, но при этом реальной властью не обладает, но зато имеет право ставить подписи под международными соглашениями, чем с удовольствием пользуются определённые внешние силы.

За каждой из противоборствующих сторон стоит уже сложившаяся коалиция иностранных игроков на ливийской полянке. Хафтара поддерживают Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет. За Сарраджа вписались Великобритания, Италия, Катар и Турция.

США пока что объявили себя «над схваткой» и в ливийские дела не лезут. По крайней мере, активно.

Позиция России, на уровне риторики, выражается в поддержке «легитимных» ПНС, но при этом Хафтара привечают в Кремле, да ещё, в некоторых ключевых точках западной Ливии, по данным прессы, замечены российские контрактники, привлечённые к ремонту боевой техники и авиации ЛНА.

Весной прошлого года фельдмаршал Хафтар развил бодрое наступление на Триполи, которое вскоре захлебнулось и перешло в стадию окопной войны. Воспользовавшись этим, в конфликт активно вмешалась Турция, подмахнув с ПНС договор о военном сотрудничестве, оперативно переместив в восточную часть Ливии своих морских пехотинцев, подразделения коммандос, а также свободных от дел сирийских «бармалеев», вместе с вооружением.

В общем, вмешательство Анкары обнулило все усилия армии Хафтара за 2019 год.

И была в договоре между Сарраджем и Эрдоганом одна деталька, сильно напрягшая не только неудачливого ливийского фельдмаршала, но и внешних игроков. Засевшие в Триполи правители квазигосударства подписали с Анкарой бумагу о разграничении морских зон в обмен на военную помощь. Эта бумага открывает хитрозадому турецкому султану право доступа к богатому углеводородами ливийскому шельфу, опуская шлагбаум перед носом нефтегазовых проектов конкурентов, включая стран-поддержантов Сарраджа и ПНС.

Судя по всему, на сей раз Эрдоган извернулся так, что укусил самого себя за задницу. Волюнтаризм гражданина султана на ливийском направлении моментально восстановил против него не только ОАЭ и Египет, но и Италию, Мальту и, традиционно, Грецию с Кипром, где турок, мягко говоря, недолюбливают.

В Эмиратах неприязнь к туран-баши поднялась до такого градуса, что «бензоколонка» готова раскошелиться на несколько миллиардов долларов в пользу Дамаска ради активизации боевых действий в Идлибе. Чтобы Эрдогану стало не до Ливии.

Денонсация Схиратского договора и низложение, пусть даже декларативное, альтернативного правительства в Триполи даёт право Хафтару провозгласить любые подписанные самозванцами межгосударственные документы незаконными. И первыми превращаются в труху соглашения с Анкарой.

Пусть наступление ЛНА захлебнулось, и война перешла в позиционные бои, пусть Хафтар не достиг всего, чего запланировал в начале прошлого года, однако его войска контролируют 75% территории Ливии, что открывает перед фельдмаршалом политические перспективы.

Например, умело провести плебисцит на контролируемых территориях, заручившись поддержкой большинства населения Ливии.

Учитывая сильную нелюбовь окружающих к Эрдогану, Хафтар может заручиться поддержкой его влиятельных противников, юридическим путём предотвратив турецкую интервенцию в Ливию и распространение «Великого Турана» в Восточном Средиземноморье.

Если учесть, что экспансия Эрдогана в Ливии препятствует интересам России и возвращению китайских активов в нефтегазовой отрасли, потерянных КНР в результате натовской агрессии и сопутствующей ей анархии, политическая победа Халифы Хафтара способна подорвать турецкое и евроатлантическое проникновение в регионе, о чём уже беспокоится турецкая проправительственная пресса.