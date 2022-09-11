Лиз Трасс – худшее из зол для Британии и мира

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Одной из главных тем уходящей недели, богатой на события, стало избрание неадекватной дамочки Лиз Трасс новым премьером Великобритании.

Следует отметить, что назначение «танкистки» сразу не задалось: через два дня после личного триумфа новой премьерки преставилась королева Елизавета, а затем мировые СМИ выдали новость, что Индия, бывшая колония Великобритании, оставила позади бывшую метрополию и владычицу морей по экономическим показателям.

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В самой Великобритании восхождение Лиз Трасс было воспринято достаточно сдержанно, если не сказать – пессимистично.

Эксперты предсказывают, что политический век Лиз Трасс будет коротким – не более двух лет, и что Великобританию под её чутким руководством ждут тяжёлые времена, граничащие с катастрофой.

Термин «катастрофа» следует считать некоторым преувеличением, однако, учитывая умственную ограниченность премьерки, выпускницы Оксфорда, ждать каких-либо позитивных сдвигов для Великобритании в результате её деятельности было бы неоправданным оптимизмом.

К примеру, однопартийцы «танкистки» уверены, что из всех зол выбрали худшее для страны и мира, а упоминание о её глупости вообще стало общим местом.

Наблюдатели отмечают, что Лиз Трасс в своих поступках мало чем отличается от склонного к авантюризму и эпатажу Бориса Джонсона. Ярким примером тому является высказанная дамочкой предвыборная решимость «покончить с Россией» и готовность нажать на ядерную кнопку.

В этой решимости, конечно же, больше шоу и пустой бравады, поскольку, согласно давно выработанным правилам применения ядерного оружия в Великобритании, одобрение подобных действий принимается совместно с другими ключевыми министрами правительства, а не одним только впавшим в алармистский маразм премьером.

Как бы там ни было, её поведение наглядно демонстрирует, что за государственный деятель оказался у штурвала империи в переломный момент её истории.

Особо удивляться тут нечего. Весь пончик в том, что за последние десятилетия британский истеблишмент так измельчал, что политические партии превратились в грызущихся в банках пауков, сколопендр и тому подобную неприятную фауну.

Не стала исключением и правящая Консервативная партия, превратившаяся в скорпионариум с уходом Терезы Мэй в 2019 году. Борис Джонсон и Лиз Трасс – продукты этой внутрипартийной грызни в условиях кадрового вакуума.

Приступив в среду к исполнению обязанностей премьер-министра, Лиз Трасс моментально объявила штормовое предупреждение в Соединенном Королевстве, попутно сделав замену членов кабмина на преданных ей лично людей.

Под штормовым предупреждением подразумевается комплекс мероприятий, обещанный «танкисткой», для преодоления энергетического коллапса, возврат под контроль роста цен и меры по предотвращению массовых забастовок и акций протеста, поскольку журналисты и эксперты всерьёз опасаются, что буря, накарканная Лиз Трасс, унесёт в небытие британскую монархию, а с ней и целую историческую эпоху.

Известно, что, в отличие от проигравшего премьерскую избирательную гонку Риши Сунака, заявившего, что его правительство не будет снижать налоговое бремя, Лиз намерена включить печатный станок для раздачи «вертолётных денег» в качестве компенсаций населению за рост тарифов на электроэнергию, достигших за лето невиданных величин.

Из опыта США и ЕС, печатавших и раздававших населению эти самые «вертолётные деньги», известно, что подобная мера временно стабилизирует экономику государств, после чего включается неконтролируемая инфляция. «Танкистка» же намерена гасить пожар выпуском чуть ли не сотни миллиардов ничем не обеспеченных фунтов, которым предстоит подешеветь по образу и подобию евро по отношению к доллару.

В Великобритании также всерьёз опасаются, что буря и нестабильность вырвут из состава Соединённого Королевства территории, где сепаратизм очень силён.

Главным претендентом на выход считается Северная Ирландия, активно выступавшая против «Брекзита», а Шотландия, как считают эксперты, на этот раз сумеет продавить проведение референдума с предсказуемым результатом, который удавалось саботировать Борису Джонсону.

Сторонники британской монархии в свою очередь опасается, что Лиз Трасс, прикрутившая фитилёк своих республиканских настроений, пока она занимала должность министра иностранных дел, может воспользоваться моментом и разрушить государственный строй Великобритании.

Имеется в виду, что унаследовавший престол после смерти королевы Елизаветы Карл (Чарльз) III не снискал большой любви в народе из-за истории с принцессой Дианой, каковой факт может подтолкнуть премьерку к реализации планов по смене монархии республикой.

Кроме того, британские эксперты опасливо отмечают зацикленность «танкистки» на поддержке Украины любой ценой и противостоянии с Россией, что в скором времени выльется в серьёзное повышение военных расходов при ужасном состоянии экономики, когда в стране ежедневно закрываются предприятия, история которых насчитывает полтора – два века.

На этом фоне Лиз Трасс сравнительно мало что говорит о проблемах самой Великобритании.

Прогнозы неутешительны: Лиз Трасс не просто «ястреб» и симулякр Маргарет Тэтчер, но, главным образом, флюгер, чьё мнение напрямую зависит от политической конъюнктуры – проверено «Брекзитом». Эта дамочка будет изо всех сил держаться за премьерское кресло, а там хоть трава не расти.

На её фоне богатенький потомок выходцев из колоний Риши Сунак, бывший министр финансов, выглядел более вменяемым кандидатом с понятной социальной и экономической повесткой. Исполняя ритуальный танец «сдерживания России», этот деятель представил программу вывода Великобритании из кризиса в духе «крови, пота и слёз» Черчилля, не снискавшую симпатий у истеблишмента.

Предполагается, что дальше дряхлеющую на глазах империю захлестнёт вал новых громких заявлений и просчёт за просчётом кабинета министров, сформированного по принципу личной преданности премьеру из людей с низкими профессиональными качествами.

Грабли в том, что Лиз Трасс – и близко не Маргарет Тэтчер, крепко не дотягивающая до уровня «железной леди» в интеллекте и принципах. Тори всерьёз опасаются, что «танкистка», ничем особо не выделявшаяся от других кандидатов, разбудит в стране «призрак коммунизма» через рост протестных настроений, и тогда в большую политику вновь вернётся Джереми Корбин, одна мысль о котором вызывает судороги в рядах истеблишмента.

В целом же, Великобритания заслужила своего очередного премьера, и если «танкистка» (или её преемник) доведёт «старушку» до ручки, то так тому и быть – жалеть её у нас мало кто будет.