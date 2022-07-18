Лиз Трасс оказалась единственным британским политиком, который хочет о чем-то говорить с Путиным

18.07.2022  08:52 (Мск), Лондон
Никита Еременко.  
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Великобритания, Дзен, Политика, Россия


Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, другие кандидаты на пост главы Кабинета Ее Величества на теледебатах сказали, что не видят смысла встречаться с российским лидером.

Об этом пишет британское издание The Independent.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным...

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“Я была готова осадить Сергея Лаврова. И я готова сказать непосредственно Владимиру Путину и вызвать его на разговор с участием таких великих стран, как Индия, Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор”, – заявила Трасс.

При этом конкурентка Трасс в борьбе за пост премьера и лидера консерваоров, заместитель министра по международной торговле Пенни Мордонт сказала, что не стала бы встречаться с российским президентом в нынешних обстоятельствах, а глава Комитета палаты общин Том Тугендхат отмечает, что пока неправильно садиться за стол переговоров.

Остальные потенциальные британские премьеры также не держат встречу с Путиным в приоритете своей политики.

Бывший заместитель министра по делам женщин и равноправия Кэми Бадёнок не хочет тратить на переговоры с Россией время, а бывший министр финансов Риши Сунак напомнил, что на недавней встрече министров финансов G20 бойкотировал участие российской стороны.

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