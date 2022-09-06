«Лиз Трасс продержится в кресле премьера год-два» – эксперт РАН

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Новый премьер Великобритании Лиз Трасс не удержится долго на своём посту, и её провал может дать шанс оппозиционно настроенным силам наконец «привести в сносный вид» внешнюю и внутреннюю политику страны.

Об этом в рамках пресс-конференции заявил российский историк и политолог, доктор политических наук, директор Института Европы РАН Алексей Громыко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается внутренней ситуации в стране, то думаю, что Трасс будет находиться, с течением времени, только в более сложном положении. И учитывая то, что Лейбористская партия уже, на сегодняшний день, не с легкостью, но с вероятностью очень высокой, выборы бы выигрывала. Ничего в ближайшие год – два не предвещает, что тори смогут записать в свой счет какие-то достижения. Думаю, в Великобритании показатель реальной зарплаты там, социального неравенства, разных проблем – весь этот негатив будет только накапливаться, разрастаться», – сказал эксперт.

«Если мыслить такими категориями и спекулировать на том, что мы знаем, Трасс может быть премьер-министром на достаточно небольшой срок – пару лет. После чего (будет лишена подобной привилегии –ред.). Все-таки у лейбористов сейчас, как никогда в истории, за последние много лет, будет шанс вернуться к власти и что-то сделать с внутренней и внешней политикой Великобритании, чтобы привести их в более сносный вид», – предположил профессор РАН.