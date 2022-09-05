Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Не признающая принадлежность Ростовской и Воронежской областей России Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании.

Несмотря на ее всемирно известную русофобию, России от ее назначения «ни жарко, ни холодно». Об этом в своем ТГ-канале написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Прежде всего потому, что особых разногласий на российском направлении у обоих финалистов премьерской гонки изначально не было. Отношение к России вполне укладывается в общественные настроения в стране, которые активно подогреваются самими политиками. Покатавшись на публику на танке, Трасс очень хотела сформировать образ новой «железной леди». Однако, похоже, все «железо» будет лишь и дальше отправляться на Украину, чтобы максимально оттягивать крах киевских любимцев Лондона. А вот в вопросах энергетики и иных насущных внутренних тем пока не заметно, чтобы у нового премьера имелось достаточно железных аргументов для населения», – написал Косачев.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик считает, что на посту премьера Трасс будет еще большей русофобкой, чем Борис Джонсон.

«В ущерб Британии Трасс готова всеми силами противостоять России, чем будет очень удобна Штатам. Она грозилась сделать из нашей страны изгоя так же воинственно, как и каталась на танке вдоль эстонско-российской границы. Трасс также будет продолжать поставки оружия Украине в ущерб своей стране, стараясь затянуть конфликт на многие годы», – заявил Белик.

С таким прогнозом соглашается и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«Лиз Трасс становится премьером Великобритании. Первое, что она пообещала сделать на новом посту – позвонить Зеленскому. В рамках своей предвыборной кампании Трасс активно выступала за безоговорочную поддержу Киева и против решения конфликта путём переговоров с Москвой, а также продолжение поставок оружия неонацистскому режиму. Русофобия до «последнего украинца» – очевидно, это то, что будет и в дальнейшем характеризовать стиль и политику британского кабинета. Здесь полная преемственность обеспечена», – пишет Слуцкий.

Экономист Александр Дудчак считает, что премьерство Трасс ускорит распад Великобритании.

«По законам отрицательного отбора, действующего сегодня в политических «элитах» Запада, Трасс должна была получить это место. В конкурсе «Тупой, ещё тупее», она могла бы быть председателем жюри. Но, это был другой конкурс, и она его выиграла. Ничего хорошего смена премьера не несет, ни России, ни миру. Продолжится антироссийская политика самой Британии и утилизация Украины. Глава Шотландии Никола Стерджен накануне «приговора» по имени нового премьера, заявляла, что возможная победа Трасс в премьерской гонке станет катастрофой для Британии. Пожелаем Шотландии свободы и независимости. А мы и не надеялись на улучшение отношений. Британка просто-напросто продолжит своё привычное занятие в отношении России – будет гадить и дальше», – сказал Дудчак «ПолитНавигатору».

«Лично мне, Сунак представлялся более опасной кандидатурой, которая была заточена на стабилизацию ситуации в Британии и втягивание Индии в орбиту Запада. Трасс же банальный продолжатель политики Джонсона, которой придется получить все издержки за предстоящую зиму и у которой нет внятной программы, как этого избежать», – написал военный эксперт Борис Рожин.

«Погоды стоят предсказанные. Будет косплеить Маргарет Тэтчер, как Джонсон косплеил Черчилля. Глубинное государство победило. Сериал продолжается. Тяжела судьба остатков постУкраины и Польши – будут их «скармливать» России постепенно, рассчитывая на наше истощение», – считает политолог Семен Уралов.

Его калининградский коллега Александр Носович отмечает, что больше всех назначению Трасс радуются в Прибалтике.

«Радость Прибалтики по поводу назначения Лиз Трасс сопровождается поясняющей припиской «Балтия – единственный регион мира, по мнению британской прессы, где ее любят». Стало быть, Трасс будет от души поддерживать Литву, Латвию и Эстонию в их вечной битве с Москвой. Шапито», – написал Носович.