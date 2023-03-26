Лиз Трасс: Украина получит современное оружие НАТО, включая самолёты

Владимир Гладков.  
26.03.2023 00:27
  (Мск) , Рига
Просмотров: 182
 
Великобритания, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Украине для борьбы с Россией будет передано самое современное оружие НАТО, включая самолёты.

Об этом на инициированной бежавшими из России либералами и предателями «4-й Антивоенной конференции» в Риге по видеосвязи заявила бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине для борьбы с Россией будет передано самое современное оружие НАТО, включая самолёты. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Люди на передовой, которые сражаются за свою свободу, – это украинцы. Храбрые люди, вынужденные бороться за свою жизнь в чужой стране, потому что Владимир Путин развязал эту ужасную войну. Мы должны делать всё возможное, чтобы продолжать поддерживать их в борьбе.

Это значит, что они должны получить всё то оружие, в котором нуждаются, – современное оружие НАТО, включая самолёты, чтобы они могли воевать с русскими и выгнать из своей страны.

Это также значит, что мы, Запад, должны выстраивать оборону, которую сможем держать в долгосрочной перспективе. Мы также должны дать понять, что никто не ведёт разговоров о замораживании войны и сдаче украинских территорий. Это было бы абсолютной ошибкой, и мы послали бы неправильный месседж агрессорам во всём мире.

Вместо этого, что мы должны делать? Дать понять: Россия полностью уйдёт с территории Украины и ответит за все жуткие преступления, которые совершила. Так же, как и Владимир Путин», – заявила Трасс.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть