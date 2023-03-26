Лиз Трасс: Украина получит современное оружие НАТО, включая самолёты

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Украине для борьбы с Россией будет передано самое современное оружие НАТО, включая самолёты.

Об этом на инициированной бежавшими из России либералами и предателями «4-й Антивоенной конференции» в Риге по видеосвязи заявила бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди на передовой, которые сражаются за свою свободу, – это украинцы. Храбрые люди, вынужденные бороться за свою жизнь в чужой стране, потому что Владимир Путин развязал эту ужасную войну. Мы должны делать всё возможное, чтобы продолжать поддерживать их в борьбе. Это значит, что они должны получить всё то оружие, в котором нуждаются, – современное оружие НАТО, включая самолёты, чтобы они могли воевать с русскими и выгнать из своей страны. Это также значит, что мы, Запад, должны выстраивать оборону, которую сможем держать в долгосрочной перспективе. Мы также должны дать понять, что никто не ведёт разговоров о замораживании войны и сдаче украинских территорий. Это было бы абсолютной ошибкой, и мы послали бы неправильный месседж агрессорам во всём мире. Вместо этого, что мы должны делать? Дать понять: Россия полностью уйдёт с территории Украины и ответит за все жуткие преступления, которые совершила. Так же, как и Владимир Путин», – заявила Трасс.