СМИ, поначалу скептически отнесшиеся к известию о ликвидации в Испании предавшего Россию военного летчика Максима Кузьминова, вчера поменяли тональность и стали тиражировать победные реляции о возмездии перебежчику.

Попробуем разобраться, действительно ли 33-летний украинец, погибший в местности Вильяхойоса в Валенсии от многочисленных огнестрельных ранений, был тем самым иудой, погубившим своих боевых товарищей и заслуживающим высшей степени наказания?

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Первое сообщение, что погибший – это именно Кузьминов, появилось 19 февраля на малоизвестном телеграм-канале Eureka News. Официальные источники в Испании не подтвердили эту информацию, а сами посты о гибели Кузьминова получили незначительное количество комментариев.

Первичные испанские источники такие как ABC или Caso Abierto Levante вообще ничего не говорят в своих публикациях за 13 и 14 февраля о том, что найденное тело украинца принадлежит Максиму Кузьминову. Это выдвинут в качестве версии на основании некого источника в полиции 19 февраля телеграм-канал Eureka News, затем издание EFE и итальянский веб-сайт il-corrispondente.com.

Так, в журналисты телеграм-канала Eureka News следующим образом интерпретируют события:

«Согласно нашим источникам в Гражданской гвардии Испании, у Кузьминова в последнее время были проблемы с выпивкой и наркотиками. Соседи Кузьминова рассказали полицейским, что «иностранец вел себя неадекватно, часто кричал, вступал в пьяные разговоры и рассказывал много историй о своей прошлой и настоящей жизни». В связи с вышеупомянутыми событиями у полиции также есть версия, согласно которой украинские спецслужбы устранили свидетеля, который доставил ему столько неудобств».

В испанском издании EFE выдали следующее ничем не подкреплённое утверждение:

«Несмотря на то, что документы, найденные в Вильяхойосе, не соответствуют документам Кузьминова, поскольку они доказывают, что они принадлежат 33-летнему гражданину Украины, источники, с которыми консультировалось агентство EFE, уточнили, что именно он является пилотом, дезертировавшим из российских войск».

Итальянское издание il-corrispondente.com уже строит свои умозаключения, ссылаясь сначала на абстрактную испанскую прессу, а затем приписывает газете ABC то, что в её публикации даже не было:

«Затем местные СМИ рассказали о том, как при покойном было найдено 100 000 евро, что еще больше усугубляет тайну».

Из этого даже делается вывод о том, что это как раз часть средств из тех 500 тысяч евро, которые украинское правительство заплатило Максиму Кузьминову за предательство.

В качестве окончательного подтверждения пресса растиражировала откровения представителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрея Юсова из интервью изданию «РБК-Украина» словами: «Можем подтвердить факт смерти».

Что-то маловато для того, чтобы окончательно и твёрдо сказать, что погибший является тем самым Максимом Кузьминовым, поверив лишь на слово неким анонимным источникам в полиции и подтверждению со стороны террористической структуры ГУР, которая сама устраивает постановочные убийства и диверсии разного рода.

Пока лишь известно, что дело убитого украинца было засекречено сотрудниками следственных органов Испании, и они отказываются давать какие-либо комментарии по этому поводу. В итоге лишь только одно испанское издание EFE поддерживает версию о том, что этот тот самый пилот.

В этих всех публикациях есть явная нестыковка, а именно возраст погибшего – 33 года, тогда как Кузьминову только 28 лет. И масс-медиа почему-то не упоминают, что первым официальным предположением полиции было то, что преступление связано с криминальной деятельностью погибшего.

Плюс украинскими СМИ утверждалось, да и сам Максим Кузьминов демонстрировал на видео и в интервью, что ему удалось перевезти на Украину свою семью. Первой к нему приехала мать, которая заранее, до совершенного предательства, зная о планах сына, покинула территорию России и затем приехала к нему в Киев. Так вот, никого из членов семьи изменника в местности Вильяхойоса испанской Валенсии не оказалось в момент убийства.

Это весьма странно, ведь, если украинские спецслужбы хотели укрыть Максима Кузьминова в Европе, то неужели держали бы его отдельно от семьи? Хотя сейчас устами главы украинского Совбеза Алексея Данилова утверждается, что предатель сам не пожелал остаться в Незалежной, хотя ему это настойчиво советовали сделать.

Складывается стойкое ощущение, что всех нас хотят специально убедить в том, что Максим Кузьминов уже мёртв, хотя на деле нет никаких доказательств этому. В связи с этим мой вывод – это грубая постановка украинских спецслужб в попытках осуществить операцию прикрытия и замести следы изменника.

При этом в качестве некого «доказательства» выставляются публикации европейской прессы со ссылкой на некие неназванные источники в полиции, где излагается «авторитетное мнение». Но разве союзники по НАТО могли попросту подмахнуть своим украинским подопечным и организовать вброс фейка в контролируемые СМИ?

В качестве примера еще одного такого целенаправленного вброса, который появился одновременно с «убийством» Максима Кузьминова, можно представить заявление казахского неонациста Жасулана Дуйсембина, воюющего на стороне ВСУ. На передаче у информационно обслуживающей Зеленского украинской пропагандистки Наталки Мосейчук казахский нацик заявил, что никакого тюркского батальона «Туран» никогда не существовало.

Якобы некий влиятельный человек на Украине нашел богатых турецких спонсоров для формирования батальона «Туран». Потом нашли медийного клоуна, который с винтовкой и пафосным видом угрожал Кадырову – и всё ради того, чтобы в мошеннических целях забрать финансовые средства богатых турецких граждан.

«Собрали кучу бабла, причем, речь идет об очень крупной сумме, обокрали турков, которые вложились идеологически, и просто живет себе сейчас чувак в Америке. Обычный чебурек, который был вчера парикмахером в Подмосковье», — утверждает Дуйсембин.

Только загвоздка заключается в том, что батальон «Туран» при ВСУ был создан с согласия и даже по формальному распоряжению Владимира Зеленского, а сам проект тюркского вооружённого формирования изначально курировался спецслужбами стран Запада, то есть, даже не Украиной. То есть никакие там мошеннические схемы тут быть не могли изначально априори.

Да, действительно Киев и его хозяева использовали факт появления батальона в пропагандистских целях, чтобы он стал точкой по консолидации выходцев из тюркских республик России и стран Центральной Азии, а также для поддержки сепаратистских и русофобских настроений. Но то, что он был постановочным фейком – всё же перебор.

Может не сотни, но десятки добровольцев там были, и по сообщению главы ФСБ Александра Бортникова, их обучали на территории «незалежной» сотрудники британских и американских спецслужб на различных полигонах и в школах специально для действий в Центральной Азии. Также ряд из них переправляли в Афганистан в подконтрольные американцам группировки.

Теперь озвучивается версия устами казахского неонациста Жасулана Дуйсембина, что это была махинация и лохотрон. Возможно, это делается для успокоения центральноазиатских элит. Хотя в том же Казахстане власти прекрасно знают, что многие граждане республики воюют на стороне ВСУ. Так, летом прошлого года начальник Генштаба Казахстана предлагал объявить амнистию всем, кто воевал на стороне Киева в обмен на то, что они будут обучать тактике ведения боевых действий – очевидно, на случай гипотетического конфликта понятно с кем.

Поэтому данные истории надо рассматривать как стремление замести следы, и они даже очень похожи друг на друга. Там «убили», а тут «никакого батальона ВСУ даже отродясь не было». А потом данные лица «восстанут» из мёртвых и небытия, и появятся в новых горячих точках на постсоветском пространстве, неся смерть и разрушение.