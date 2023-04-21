Ллойд Остин – ВСУшникам: Вперёд, мои удивительные храбрые молодцы!

Елена Острякова .  
21.04.2023 19:07
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Более 50 западных стран поставят тяжелое вооружение в ближайшие месяцы на Украину.

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи на военной базе в Рамштайне заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Более 50 западных стран поставят тяжелое вооружение в ближайшие месяцы на Украину. Об этом...

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«Ближайшие месяцы мы продолжим укреплять военную мощь Украины, а также проводить тренинги для украинских военных. Я уверен, что оборудование, которое скоро поступит в Украину, даст ВСУ преимущество на поле боя. ВСУ обладают исключительной мощью и храбростью и не перестают удивлять. Поэтому сейчас мы говорим про координацию работы более 50 стран. Все мы объединены ради Украины», – сказал Остин.

По его данным, на Украину уже поставлено 232 танка и больше тысячи бронемашин и другой техники.

Остин заверил, что недавняя утечка секретных данных из Пентагона не повлияет на единство Запада, особенно в «критические месяцы», которые сейчас предстоят.

«Многие участники этой встречи также поддержали передачу средств ПВО и другого тяжелого вооружения. Сейчас мы видим список насущных проблем, стоящих перед Украиной. Сегодня мы услышали предложения к ЕС ускорить производство и поставку вооружения для Украины. Все больше стран думают, как можно увеличить военное производство не только в ближайшей, но в средней и дальнесрочной перспективе. Мы вместе с Украиной и дальше», – уверял Остин.

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