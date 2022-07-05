ЛНР может войти в состав РФ как Луганская область – замкомандующего НМ

Территория ЛНР в будущем может войти в состав России в статусе Луганской области РФ.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил заместитель командующего Народной милиции ЛНР Виталий Киселев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Киселев подчеркнул, что этот вопрос должен быть вынесен на обсуждение.

«Все равно должно быть общественное мнение, я думаю, все равно должна быть общественные слушания, общественных организаций, которые дадут некое свое представление и понимание. Ведь, как бы там ни было, разные политические направления, партии, которые сюда сейчас будут входить, тоже будут иметь право голоса и будут подсказывать, какое направление нам оптимально выбрать для нашей территории и что для нас будет самое приемлемое.

По всей вероятности, наши территории будут приумножаться – я имею в виду Луганской и Донецкой республик. Мы будем решать самые важные административные вопросы, которые будут касаться и дальше по освобожденным территориям. Принятие какого-либо статуса – по всей вероятности, я бы хотел, чтобы это была та же Луганская область в составе Российской Федерации», – завил Киселев.