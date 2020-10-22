ЛНР: Мы не брали на себя обязательства возвращаться на Украину

22.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Республики Донбасса не будут выполнять измененные Минские соглашения, как того хочет режим Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киев не имеет права рассказывать нам, каким образом нам жить. Сейчас два специалиста по болтологии – Кравчук и Резников – очень активно обсуждают тему, каким образом они будут переписывать Минские соглашения.

Нам абсолютно всё равно, каким образом они будут их переписывать, потому что это является исключительно танцами с бубном перед радикалами и перед теми, с кем они заигрывают. Со стороной конфликта это не имеет никакого отношения.

Хоть тушкой, хоть чучелом, мы не брали на себя обязательства возвращаться на Украину. Были оговорены условия, в которых говорится, что, по сути дела, создаётся государство в государстве. Ни на какие другие условия мы не подписывались, и соглашаться не собираемся», – отметил он.

Мирошник подчеркнул, что Украина должна понести наказание за нарушение Минских соглашений, а задачей Донбасса теперь является составление нового плана действий.

«Поэтому то, о чём сегодня говорят киевские правители, о чём они собираются договариваться в Брюсселе, Лондоне, Вашингтоне – это абсолютно их дело. На линии соприкосновения они будут иметь дело с нашей народной армией, с людьми, которые встали за свои убеждения, и которые будут отстаивать право своего народа жить по тем убеждениям, которые у них есть, и которые они отстаивали с оружием в руках. Мы определились, и будем жить так, как мы считали нужным.

Мы стояли за своё самоопределения. Если вы разрушили условие – будьте добры получить за это наказание, обращайтесь в Нормандскую тройку, получите за это санкции. А мы будем выдвигать уже другой план, по которому будем говорить о том, как мы будем жить, с кем будем дружить, и каким образом будут жить жители Донбасса», – резюмировал спецпредставитель ЛНР.