ЛНР: Мы видим подготовку Украины к военным действиям

19.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Ультимативная форма со стороны Киева по отношению к жителям Донбасса с российскими паспортами более чем красноречиво описывает перспективы иметь что-то общее с Украиной.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали фрагмент выступления министра по вопросам «временно оккупированных территорий», вице-премьера Украины Алексея Резникова.

«Украинцы, которые сегодня проживают на оккупированном Донбассе, которые ассоциируют себя с русской национальностью, имеют российское гражданство, получили паспорта – они будут иметь право свободного выбора. Если они хотят оставаться жить там дальше, то у них будет статус иностранца, проживающего в Украине, или они захотят переехать», – сказал Резников.

«То, что говорит оккупационный вице-премьер, галичанин, львовянин, об этой постановке вопроса, что «жители Донбасса будут иностранцами», -начнём с того, что жители Донбасса гораздо быстрее избавятся от украинских паспортов, нежели согласятся на такую «чудесную» перспективу, которую рисует этот оккупационный вице-премьер», – отреагировал на заявление Мирошник.

«Он как галичанин, проводящий идеологию Галиции, должен понимать и помнить, что нельзя читать одно и то же по-разному. То есть, два миллиона людей, живущих на Украине и имеющих второй паспорт – венгерский, польский, румынский, словацкий, чешский, паспорта других стран ЕС, около двух миллионов человек – этим вопросом они не задаются, что «эти люди должны будут определиться и стать иностранцами у себя на родине». То есть, это относится только к Донбассу, именно так обстоит вопрос», – подчеркнул переговорщик.

«Этот же человек на той неделе сказал, что Украина не будет имплементировать особый статус в Конституцию Украины. Господа-гаранты, что вам ещё нужно, что ещё должна сказать Украина, какой пункт из тринадцати или она должна сказать, что мы все тринадцать не выполним? Или хватит двух хотя бы?

Сколько должно быть сказано Украиной, чтобы было понятно, что она напрочь отказывается выполнять любые пункты Минских соглашений, сколько раз Рада должна принять пункты, нарушающие Минские соглашения? Для того чтобы гаранты, по крайней мере, в лице Франции и Германии хотя бы выразили обеспокоенность и сказали, что этого делать нельзя.

Мы прекрасно знаем, что сейчас тупик в Минских договорённостях, мы упёрлись в стену, Украина не собирается ни о чём договариваться. Она готова «поговорить» только для того, чтобы Минские соглашения не захлопнулись, чтобы до сих пор сохранять некую иллюзию мира», – добавил Мирошник.

Он подчеркнул, что все 80 дней на Донбассе, прошедшие без перестрелок, перемирие «держится на волоске».

«Украина вышла из реализации договорённостей по взаимной проверке, два заседания подряд Украина сказала, что мы не будем подтверждать это, когда они отказались от совместной ревизии инженерных сооружений. Мы видим в этом подготовку Украины к военным действиям», – заключил дипломат.