ЛНР первой определила дату референдума

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Народный совет ЛНР первым назначил дату проведение референдума по вопросу о вхождении в состав России на правах субъекта РФ.

Голосование продлится несколько дней – с 23 по 27 сентября 2022 года, сообщил спикер Денис Мирошниченко.

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По его словам, такой порядок голосования определен, в том числе, исходя из соображений безопасности – если бы плебисцит ограничивался одним днем, сорвать его у ВСУ было бы больше возможностей.

Решение по референдуму было поддержано луганскими депутатами единогласно.