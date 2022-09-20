ЛНР первой определила дату референдума

20.09.2022  14:36 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия


Народный совет ЛНР первым назначил дату проведение референдума по вопросу о вхождении в состав России на правах субъекта РФ.

Голосование продлится несколько дней – с 23 по 27 сентября 2022 года, сообщил спикер Денис Мирошниченко.

Народный совет ЛНР первым назначил дату проведение референдума по вопросу о вхождении в состав...

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По его словам, такой порядок голосования определен, в том числе, исходя из соображений безопасности – если бы плебисцит ограничивался одним днем, сорвать его у ВСУ было бы больше возможностей.

Решение по референдуму было поддержано луганскими депутатами единогласно.

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