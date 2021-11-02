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02.11.2021 13:52 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Россия, Украина, Энергетика
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ЛНР призывает Россию и Белоруссию не давать уголь и электричество Украине

Новости УкраиныПоставки угля и электроэнергии, необходимых для работы промышленности Украины, будут помощью не населению, а...

Поставки угля и электроэнергии, необходимых для работы промышленности Украины, будут помощью не населению, а местным олигархам и правящему нацистскому режиму.

Об этом в эфире  телеканала «Россия 1» заявил советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень надеюсь, что в России не станут делать исключение по вопросам углей не энергетических, а коксующихся, не надо поставлять. Дайте украинскому народу самому разобраться с «гениальным» правлением. Дайте им возможность. Зачем его спасать?

Руководителям России, Белоруссии необходимо понимать, что эти подачки – это не спасение украинского народа, это спасение режима. Режима, который пришёл неизвестно как, который правит неизвестно как, а вы пытаетесь его ещё сохранять», – сказал Мирошник.

По его мнению, дефицит сделает руководство Украины более договороспособным.

«Не надо, пускай небольшой шок, но потом получится спасти. Потому что этот режим неспособен ни о чём договариваться, этот режим неспособен реагировать на те обязательства, которые он на себя берёт», – добавил дипломат.

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