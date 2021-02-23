«Лоббист «Газпрома». Бежавший в США либерал заклеймил президента Германии

23.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер ведет себя возмутительно по отношению к Украине, якобы лоббируя интересы «Газпрома» и позволяя себе заявления о том, что Германия что-то должна России за преступления, совершенные гитлеровцами.

Об этом в эфире «Ukrlife.tv» заявил бывший член Координационного совета внепарламентской российской оппозиции Андрей Пионтковский, бежавший в США после публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Твердая поддержка США, а это единственный союзник, на которого Украина может рассчитывать на Западе. Вы же видите поведение Европы –возмутительнейшее заявление Штайнмайера. Он президент ФРГ, между прочим, глава государства, рядовой, обыкновенный лоббист Газпрома, также как его предыдущий начальник Шредер, который продолжает там служить. Так вот, какой он придумал аргумент для завершения «Северного потока-2» – мы должны это сделать в плане возмещения того зла, вины, раскаяния за те преступления, которые гитлеровцы совершили на территории России», – сказал Пионтковский.

Он начал повторять нарративы нынешней украинской власти, что 95% преступлений гитлеровцы совершили на территориях УССР и БССР, а не в России. Единственной заслугой Германии либерал назвал солидарность с Киевом в отношении Минских соглашений.

«С паршивой овцы хоть шерсти клок. Хорошо, что они твердо поддерживают позицию Украины по Минским соглашениям, что Минские соглашения нарушает Россия, не выполняет базовые положения, и точка. И все претензии к Украине со стороны России необоснованы», – подчеркнул Пионтковский.