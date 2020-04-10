Лоббисты олигархата попытаются сорвать путинский НЭП – Бондаренко

10.04.2020, Москва, Олег Кравцов

В кризис, который сегодня охватил планету, России необходима новая экономическая политика, при которой крупному бизнесу придется поделиться частью своих доходов в пользу нуждающихся.

Об этом в статье, опубликованной в «Московском комсомольце», пишет директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

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Он обращает внимание, что по различным подсчетам в РФ до 40 процентов населения занято в среднем, малом и микропредпринимательстве (самозанятые).

«Это люди, которые не только создают рабочие места и платят налоги, но прежде всего они во многом направляют развитие экономики страны, создавая покупательский спрос или, наоборот, игнорируя какие-то товары. Если государство их не спасет, российская экономика вернется в плачевное состояние 1999 года. Иными словами, обнулится. Потому в ситуации «коронакризиса» особенно нужна Новая Экономическая Политика. Путинский НЭП, в котором государство помогает нуждающимся, а крупный бизнес делится с малым и средним путем больших налоговых отчислений», – отмечает Бондаренко.

По его мнению, и идеологом такой экономической политики мог бы быть вице-премьер Андрей Белоусов, ранее уже выступавший (но так и не услышанный) с предложениями олигархам поделиться дивидендами за год, пустив их на реализацию национальных проектов.

«Новый НЭП Путина должен в себя включать помимо уже озвученных мер поддержки — таких, как налогообложение вывода денег за рубеж и процентов по банковским вкладам, — введение прогрессивной шкалы налогообложения с отменой подоходного налога для малоимущих и существенного увеличения налоговой нагрузки на богатых. Платить налоги должны те, у кого есть, с чего платить. В кризис это единственный выход, большинство представителей крупного бизнеса это понимает. В конце концов, они же в России делают свои деньги и не могут игнорировать состояние экономики страны», – считает политолог.

Он добавляет, что согласие на прогрессивную шкалу станет маркером социально ответственного бизнеса, а в противном случае государству «придется провести операцию по принуждению к похудению некоторых безответственных олигархов».

Эксперт полагает, что в первом обращении Путина по поводу эпидемии коронавирусной инфекции можно было увидеть очертания новой экономической политики — политики поддержки людей, малых и средних предпринимателей.

«Может быть, они еще не до конца продуманные, но начало в любом случае положено. У этих мер пока мало сторонников во власти. Оттого вдвойне важно не позволить лоббистам прежней системы поддержки крупного бизнеса в регионах замылить озвученные меры, сорвать путинский НЭП, «забить» на людей.

Борьба с коронавирусом идет не только в больницах и госпиталях, но и внутри властной вертикали — уж очень велик куш тех, кто был наверху экономической пирамиды прежде, и они очень не хотят им делиться. А делиться придется. По-другому не выжить. Людям, экономике, стране. Пора делать выбор», – резюмирует Бондаренко.