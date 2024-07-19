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Американцы, представляющие интересы Российской Федерации, присутствовали на последнем саммите НАТО в Вашингтоне.

Об этом в интервью журналистке-иноагенту Юлии Латыниной заявил экс-советник офиса президента Украины, внесенный в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я открою вам страшную тайну – на саммите НАТО в Вашингтоне были очень серьезные лоббисты с российской стороны как наблюдатели. Американцы, которые лоббисты. И их туда пустили. Они наблюдали», – сказал Арестович.

При этом, как сообщалось ранее, Россия не собирается участвовать в новой «мирной конференции» по инициативе потерявшего легитимность президента Украины Владимира Зеленского.