Лоббисты России получили доступ на саммит НАТО

Елена Острякова.  
19.07.2024 11:16
  (Мск) , Москва
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Дзен, НАТО, Политика, Россия, США, Украина


Американцы, представляющие интересы Российской Федерации, присутствовали на последнем саммите НАТО в Вашингтоне.

Об этом в интервью журналистке-иноагенту Юлии Латыниной заявил экс-советник офиса президента Украины, внесенный в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американцы, представляющие интересы Российской Федерации, присутствовали на последнем саммите НАТО в Вашингтоне. Об этом...

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«Я открою вам страшную тайну – на саммите НАТО в Вашингтоне были очень серьезные лоббисты с российской стороны как наблюдатели. Американцы, которые лоббисты. И их туда пустили. Они наблюдали», – сказал Арестович.

При этом, как сообщалось ранее, Россия не собирается участвовать в новой «мирной конференции» по инициативе потерявшего легитимность президента Украины Владимира Зеленского.

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