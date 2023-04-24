Известная украинская певица Светлана Лобода, не замечавшая истребления населения Донбасса все эти годы и поддержавшая киевский режим, не отказалась от концертов в странах бывшего СССР, где поет на русском.

Об этом она заявила в интервью телеканалу DW, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лобода заявила, что на Украине она общается и поет «на мове», но продолжает зарабатывать на турах по постсоветскому пространству, исполняя песни на русском.

«Украина рассматривает русский язык как щит от русской агрессии. Она просто отвергает все русское, потому что русское правительство дало команду убивать их, их близких, их мам и пап, их детей. Поэтому, объяснимо, почему происходит сейчас так. Я с очень большим уважением и пониманием к этому отношусь. Но если вы спросите меня, я украинка, но моя популярность давно вышла за территорию Украины, и я популярный артист во многих странах бывшего Советского Союза. Это и Грузия, и Армения, и Казахстан. Все эти люди говорят на русском языке, они понимают русский язык, они, к сожалению, не знают украинского языка», – сказала певица.

«Поэтому я для себя приняла решение, что я буду петь песни на украинском языке в Украине, я буду говорить на украинском языке, и мне это приносит большое удовольствие, я хожу на интервью и даю интервью на украинском языке. Но что касается вне Украины, есть люди, мои поклонники, которых я не могу предать, я не могу отказаться от всего, что я делала ранее, от своих песен, я не могу перевести их на украинский язык, я считаю, что это абсолютно глупо и неправильно. Я считаю, что это моя история и она должна оставаться историей. И я не могу предать людей, которые слушают меня все эти годы, поэтому сегодня я использую мою площадку, мои концерты, мой тур как возможность разговаривать с людьми», – заявила Лобода.